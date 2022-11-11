Tử vi ngày 12.11, 3 con giáp trúng số độc đắc, ‘ngồi mát ăn bát vàng’, chuyện vui liên tiếp, túi tiền nặng trĩu, thuận lợi mọi bề, may mắn không để đâu cho hết

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 15:32

Tử vi ngày 12.11, 3 con giáp có vận mệnh huy hoàng, cuộc sống khởi sắc, nhiều thuận lợi bất ngờ.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 12.11 vận trình khá thuận lợi với người tuổi Hợi, đặc biệt về đường tài lộc. Mặc cho ai còn chật vật với những lo toan trong dịp cuối năm, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

Vận trình tài lộc rất lý tưởng. Nhờ tập trung trong công việc, bản mệnh nâng cao năng suất làm việc, công việc suôn sẻ nên làm gì cũng dễ thành công.

Trời sinh thông minh nhanh nhẹn song trong quãng thời gian này, bản mệnh không thể phủ nhận sự may mắn mà cát tinh mang lại. Thông thường, cuối năm sẽ là khoảng thời gian nhiều áp lực do công việc dồn lại nhiều.

Tử vi ngày 12.11, 3 con giáp trúng số độc đắc, ‘ngồi mát ăn bát vàng’, chuyện vui liên tiếp, túi tiền nặng trĩu, thuận lợi mọi bề, may mắn không để đâu cho hết - Ảnh 1
Tử vi ngày 12.11 vận trình khá thuận lợi với người tuổi Hợi, đặc biệt về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng với những chú Hợi, điều đó không còn là trở ngại khi con giáp này được thần may mắn ở bên.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 12.11, sự nghiệp hanh thông cũng là điều giúp tài vận của bản mệnh thăng hoa. Tuổi Thân được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập sẽ tăng chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chính là một trong những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian này.

Có thể nói, người tuổi Thân là con giáp gặp may mắn nhất, cơ hội trúng xổ sổ đặc biệt với giải thưởng lớn nhất cũng đến với họ. Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của người tuổi Thân trong thời gian tới.

Tử vi ngày 12.11, 3 con giáp trúng số độc đắc, ‘ngồi mát ăn bát vàng’, chuyện vui liên tiếp, túi tiền nặng trĩu, thuận lợi mọi bề, may mắn không để đâu cho hết - Ảnh 2
Tử vi ngày 12.11, sự nghiệp hanh thông cũng là điều giúp tài vận của bản mệnh thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 12.11 “Song hỷ lâm môn” của người tuổi Mão. Không những tài vận vượng phát nên sẽ có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng lớn từ việc trúng số, mà con giáp này còn có bước ngoặt lớn trong công việc, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển vững chắc của sự nghiệp trong tương lai.

Bẩm sinh đã mang mệnh phú quý, thường từ nhỏ đã không phải lo lắng về tiền bạc nên con giáp này thường không có khái niệm về việc tiết kiệm hay tích lũy.

Tài vận về tiền bạc tăng lên, nếu không có người giúp đỡ về tài chính, thì rất dễ bị lừa gạt về tiền bạc nên người tuổi Mão hôm nay chớ “nhẹ dạ cả tin”.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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