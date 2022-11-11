Tử vi ngày 12/11/2022, top 3 con giáp may mắn ngập lối, bùng nổ tài lộc, liên tiếp thu hái thành công, từ nay đến cuối năm không sợ nghèo khổ, đếm tiền mỏi tay

Tử vi ngày 12/11/2022, mơ ước của người tuổi Mùi có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Tuổi Mùi vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Những người tuổi Tý vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua.

Đây là con giáp càng già càng hưởng phúc. Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Tử vi ngày 12/11/2022, âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp này sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Tử vi ngày 12/11/2022, âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp này sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tý sẽ vô cùng hanh thông, bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Con giáp này cũng có nhiều cơ hội gặt thắng lợi về tiền bạc, công danh như ý.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 12/11/2022, tuổi Tuất là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió.

Do có Chính Tài thúc đẩy, thắng lợi trong công việc. Nó đại diện cho thực quyền và khả năng bảo hộ vận sự nghiệp của mạng chủ. Người tuổi Tuất khá hiện thực và rõ ràng. Bạn biết tập trung vào công việc được giao và thực hiện nó làm sao càng giúp bạn củng cố thêm địa vị nghề nghiệp của mình.

Vận tài lộc gặp Chính Tài vô cùng tốt. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn mà cũng tiêu nhiều tiền hơn.

Chuyện tình cảm của tuổi Tuất thực tế sẽ được chú trọng vào hiện thực. Chính Tài đại diện cho hiện thực, cho suy nghĩ thực dụng. Người tuổi Tuất độc thân khá coi trọng hình thức và tài sản của đối phương nên tình cảm tiến triển hơi chậm chạp. Người có gia đình thì dường như đang quá tính toán chi ly, gây ức chế cho mọi người trong nhà.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm