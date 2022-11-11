Chúc mừng 3 con giáp ‘soán’ ngôi Thần Tài tử vi ngày (11/11): Hôm nay đạt được vận trình như ý, cuộc sống có an, có may mắn, tiền bạc cứ vơi lại đầy, tiêu không sợ thiếu

Sau một thời gian bận rộn vào đầu tuần, bây giờ bạn có thể ngồi xuống, ngẫm nghĩ chuyện đã qua. Hãy chú ý lắng nghe những gì người khác nói với bạn. Bạn có đang bỏ qua các vấn đề có thể chỉnh sửa được? Đây là ngày tuyệt vời để tập thể dục chăm chỉ hơn vì một mục đích thiết thực cuối năm.

Tử vi ngày (11/11), đây là một ngày may mắn vì bạn được sáng tạo với những công việc quen thuộc. Những cuộc trò chuyện bình thường, gặp mặt uống cà phê, hoặc đơn giản là đi dạo với một người bạn có thể rất vui. Các vấn đề pháp lý hoặc thương lượng tài chính nào sẽ là "địa hạt" để bạn tỏa sáng.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Hôm nay nguồn cảm hứng dồi dào giúp mọi người làm việc tốt hơn. Bạn có thể cảm thấy mọi thứ đang chuyển động nhanh chóng và đôi khi không bắt kịp dòng chảy. Hãy thoải mái khi đối mặt với những thay đổi không lường trước của kế hoạch.

Đây cũng là lúc những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên, nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 11/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế khá sáng, gặp nhiều may mắn.

Công việc: Sự nghiệp có những bước đột phá và tiến triển, những công việc vốn bị trì hoãn trước đây cũng có thể hoàn thành xuất sắc, nhất là những người buôn bán kinh doanh gặp nhiều may mắn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay thể hiện trong công việc, làm việc chăm chỉ lúc nào cũng có thể được đền đáp xứng đáng, phú quý đến cửa, phát tài sớm, rủng rỉnh tiền bạc.

Con giáp Tý cuộc sống thăng hoa như ý. Ảnh minh họa: Internet

Dự báo bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu. Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến.

Tuổi Dần

Tử vi ngày (11/11), chúc mừng con giáp Dần may mắn Vận thế đi lên, cần chăm chỉ kiếm tiền. Đây là ngày vui vẻ và tràn đầy may mắn đối với bạn. Người làm ăn kinh doanh có vận số tốt, lộc có thể đổ dồn trong ngày cuối tuần. Bạn thậm chí có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến cho tất cả những người bạn gặp.

Tình duyên: Tình duyên may mắn, người độc thân được quý nhân soi đường, dễ gặp người tri kỉ, người đã có bạn đời phải tỏ thái độ trước lời mời của người khác, câu trả lời mập mờ dễ dẫn đến hiểu lầm và ảnh hưởng đến tình cảm.

Công việc: Không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh là cách nhanh nhất để nâng cao khả năng làm việc.

Tài lộc: Các khoản chi tiêu hàng ngày trong gia đình vẫn tương đối lớn, tuy nhiên, bạn vẫn đáp ứng được. Hiện, một số khoản đầu tư sẽ có lời, giúp bạn rủng rỉnh tiêu.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm