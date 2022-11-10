Tử vi ngày 11.11.2022, 3 con giáp ‘vận đỏ như son’, dễ ‘gánh tiền vàng’ về nhà, tình duyên viên mãn, lộc kéo đến triền miên, giàu sang là chuyện hiển nhiên

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 16:07

Tử vi ngày 11.11.2022, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền tài, công danh như ý, đổi đời cuộc sống giàu sang.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 11.11.2022 tuổi Tý nhắc nhở rằng, con giáp này cũng được nhiều người hỗ trợ. May mắn là có cát tinh trợ mệnh nên những mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu kia chẳng thể làm hại tới bản mệnh.

Tử vi dự báo thời gian này, tuổi Tý có nhiều may mắn. Vận trình tài lộc dồi dào, song người tuổi Tý nên có kế hoạch tài chính cụ thể, rõ ràng hơn.

Đặc biệt, cuối tuần là thời điểm hốt vàng hốt bạc của những người làm kinh doanh khi mà Thực Thần ở bên chỉ lối dẫn đường, bản mệnh chẳng bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền trước mắt mình. Đường tình duyên không có nhiều biến động. Người độc thân vẫn có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, có cơ hội để phát triển mối quan hệ tình cảm. Thế nhưng sự thành hay bại, hay có nên duyên vợ chồng không cũng còn phải xem ý của con giáp này nữa.

Tử vi ngày 11.11.2022, 3 con giáp ‘vận đỏ như son’, dễ ‘gánh tiền vàng’ về nhà, tình duyên viên mãn, lộc kéo đến triền miên, giàu sang là chuyện hiển nhiên - Ảnh 1
Tử vi ngày 11.11.2022 tuổi Tý nhắc nhở rằng, con giáp này cũng được nhiều người hỗ trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu gặp phải chút cản trở trong công việc vì đặt niềm tin nhầm chỗ và phải làm lại mọi thứ từ đầu để khắc phục. Nhờ đó mà con giáp này có được bài học đáng nhớ cho mình, không nên nhanh ẩu vì dễ mắc phải sai sót, hỏng việc, thậm chí thời gian sửa chữa còn nhiều hơn.

Tử vi ngày 11.11.2022 tuổi Sửu có số đỏ về tài lộc, vượt qua những khó khăn để vươn lên đạt đúng ý nguyện. Về phương diện tình cảm của người tuổi Sửu bù cũng rất thuận lợi. Con giáp này cảm thấy vô cùng hạnh phúc hài mãn nguyện khi tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Mối quan hệ rất hài hòa, đôi bên có sự chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Người ấy cũng hỗ trợ bản mệnh rất nhiều trong cuộc sống.

Tử vi ngày 11.11.2022, 3 con giáp ‘vận đỏ như son’, dễ ‘gánh tiền vàng’ về nhà, tình duyên viên mãn, lộc kéo đến triền miên, giàu sang là chuyện hiển nhiên - Ảnh 2
Tử vi ngày 11.11.2022 tuổi Sửu có số đỏ về tài lộc, vượt qua những khó khăn để vươn lên đạt đúng ý nguyện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 11.11.2022, tài lộc của con giáp này vượng hơn bao giờ hết, khi mà cơ hội kiếm tiền liên tiếp tới khiến cho bạn khá bận rộn. Ngay cả người làm công ăn lương cũng sẽ dành cả thời gian ngày nghỉ để làm thêm việc, gia tăng thu nhập từ nghề tay trái.

Vận đào hoa vượng, người độc thân dễ tìm được đối tượng ưng ý có thể chung bước đi tới cuối con đường hạnh phúc. Bạn đã chờ đợi người ấy xuất hiện từ rất lâu rồi, mong mỏi bao nhiêu ngày. Bạn cần vạch rõ khoảng cách với người khác phái, đừng để những hiểu lầm nảy sinh ảnh hưởng tới tình cảm hai người.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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