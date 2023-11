Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, sáng tạo và cực khôn ngoan trong đối đãi với người khác. Họ khéo léo, tinh tế nên ai gặp cũng qúy mến thương yêu, càng về hậu vận càng hưởng nhiều phúc lành.

Số phận an bài, con giáp giàu có này sẽ phất lên cực nhanh. Tử vi ngày 12.11, may mắn gọi tên, tuổi này có cơ may trúng tiền tỷ, tiền ùa vào túi, lương thưởng tăng vọt, tài khoản nhảy số ầm ầm chính là những gì đang chờ con giáp giàu có này.