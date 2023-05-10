Tử vi ngày 11/5/2023: Ngọ 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, Mùi rơi vào 'ngõ cụt' trong tình cảm

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Năm 11/05/2023 này, Tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Ngọ khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Đường tài lộc của Tuổi Ngọ hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Ngọ. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Ngọ hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 11/5 diễn ra khó khăn. Bản mệnh buộc phải “tự lực cánh sinh” do không tìm được một ai giúp đỡ trong ngày. Dù có tài nhưng mọi thức càng thêm bế tắc nếu người tuổi này không gặp may mắn trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bấp bênh. Công việc của con giáp này gặp khó khăn do sự tác động của Kiếp Tài. Chính vì vậy, nguồn thu nhập từ công việc chính cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp những chuyện khúc mắc chưa thể giải quyết ở thời điểm này. Nếu không sớm giải quyết, mối quan hệ này sẽ rơi vào bế tắc, tình cảm nguội lạnh.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 11/5 diễn ra khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Công việc những người tuổi Thân đang trì hoãn sau nhiều ngày, cần liệt kê giải quyết từng vấn đề.

Tình duyên: Thổ sinh Kim tác động, những người tuổi Thân bước ra khỏi "bóng ma quá khứ" và học cách mở lòng hơn với mọi người.

Sức khỏe: Hôm nay hãy cố gắng duy trì thói quen tốt thì sẽ có chuyển biến tích cực.

Tài chính: Lộc ăn uống đến từ người thân, mời bạn dùng bữa tối.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Công việc những người tuổi Thân đang trì hoãn sau nhiều ngày, cần liệt kê giải quyết từng vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!