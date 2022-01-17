Tử vi năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp chỉ cần kết hôn lộc sẽ tự tìm đến cửa, tình tiền viên mãn, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 17/01/2022 18:09

Trong năm 2022 này, chỉ cần những con giáp này kết hôn sẽ thay đổi vận mệnh, cuộc sống lên hương, tình duyên và tiền bạc đều vượng khiến người người ngưỡng mộ.

 

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi năm Nhâm Dần 2022, vận trình hôn nhân của người tuổi Tý cực tốt. Lúc này bản mệnh đã chuẩn bị đủ cả về vật chất lẫn tinh thần cho một đám cưới như mơ. Không chỉ người tuổi Tý tìm được người phù hợp trong tính cách mà cả 2 con rất hợp nhau về được tài lộc và công danh sự nghiệp.

Tử vi năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp chỉ cần kết hôn lộc sẽ tự tìm đến cửa, tình tiền viên mãn, gia đạo bình an - Ảnh 1
Theo tử vi năm Nhâm Dần 2022, vận trình hôn nhân của người tuổi Tý cực tốt. Ảnh minh họa: Internet.

Vì vậy, nếu người tuổi Tý có dự định kết hôn trong năm mới, hãy mau chóng chuẩn bị các thủ tục cần thiết để sớm nên duyên vợ chồng, lúc này lộc cũng tự động kéo đến, tiền tài phú quý sẽ luôn rộng mở.

Con giáp tuổi Dần

Một thông báo quan trọng cho những người tuổi Dần đang hẹn hò, năm Nhâm Dần 2022 sẽ làm năm quan trọng cho những thay đổi trong tình cảm của họ. Nếu những ai đã yêu nhiều năm nhưng chưa có kế hoạch kết hôn, nên tính đến chuyện kết hôn nhé.

Trong năm nay, sau khi kết hôn thì vận trình sự nghiệp của đôi vợ chồng son trở nên khởi sắc, hạnh phúc cũng tăng lên nhanh chóng. Con giáp này hóa giải được nhiều vận xui, nhiều dự định trở thành hiện thực.

Con giáp tuổi Mùi

Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Mùi rất thích hợp để kết hôn. Trong năm nay, tình cảm của bạn với nửa kia ngày càng sâu sắc hơn. Đây cũng là thời điểm tốt để hai bạn bàn tính đến chuyện hôn nhân. Sau hôn nhân là một cuộc sống mới tươi đẹp sẽ diễn ra với nhiều tốt đẹp.

Tử vi năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp chỉ cần kết hôn lộc sẽ tự tìm đến cửa, tình tiền viên mãn, gia đạo bình an - Ảnh 2
Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Mùi rất thích hợp để kết hôn. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vận trình tình cảm của người tuổi Mùi tương đối tốt đẹp mà vận trình sự nghiệp và tài lộc cũng tăng lên nhanh chóng. Con đường tài lộc sẽ hanh thông và phát tài khiến nhiều người mơ ước.

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Càng về cuối năm, con đường tài lộc của 12 con giáp có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như các giáp khác đang lo lắng cho vận trình đi xuống thì 3 con giáp này lại vạn sự hanh thông, đắc tài đắc lộc.

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