Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp TÀI LỘC HANH THÔNG, vận may cực vượng, đếm tiền ‘mỏi tay’, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 10/01/2022 14:48

Càng về cuối năm, con đường tài lộc của 12 con giáp có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như các giáp khác đang lo lắng cho vận trình đi xuống thì 3 con giáp này lại vạn sự hanh thông, đắc tài đắc lộc.

 

Con giáp tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, người tuổi Thìn vốn là một trong những con giáp cao quý, có số quý nhân, có tài có đức. Nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi bản mệnh có chút cao ngạo, ngông cuồng. Trong năm 2022 này, vận mệnh của người tuổi Thìn cực vượng, sự nghiệp tài lộc hanh thông. Tuy nhiên, kẻ xấu bày mưu tính kế, khiến họ đôi lần gặp rất nhiều rắc rối trong công việc.

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp TÀI LỘC HANH THÔNG, vận may cực vượng, đếm tiền ‘mỏi tay’, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Đúng 5 ngày tới đây, người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, cung sự nghiệp “Thái âm” của những bạn sinh năm Thìn sẽ xuất hiện. Ảnh minh họa: Internet.

Đúng 5 ngày tới đây, người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, cung sự nghiệp “Thái âm” của những người sinh năm Thìn sẽ xuất hiện, gặp vợ chồng cung “Nhâm Dần”, cho thấy những người tuổi Thìn có thể nhờ cậy vào người tuổi Tý, quý nhân khác giới đứng vào hàng thượng thặng, thậm chí còn giàu lên nhờ đối tượng.

Con giáp tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng luôn cẩn thận, cân nhắc mọi mặt vấn đề kỹ càng nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn. Trong năm 2022 này, bản mệnh có cơ hội để trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó của bạn.

Đúng 5 ngày tới đây, người tuổi Tỵ sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể xem xét đầu tư lớn hơn, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Với người làm buôn bán, bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay vào đầu năm, khi mà cát tinh đều vây quanh giúp sức, tiền bạc tăng nhanh cấp số nhân.

Con giáp tuổi Tuất

Trong năm 2021, người tuổi Tuất gặp không ít khó khăn từ sự nghiệp cho đến tài lộc nên dẫn đến thất vọng trong cuộc sống. Tuy nhiên bước vào năm 2022, con đường tài lộc hanh thông, đường “tiền tài” xán lạn.

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp TÀI LỘC HANH THÔNG, vận may cực vượng, đếm tiền ‘mỏi tay’, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Đặc biệt đúng 5 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ đạt được độ cao và thêm sức mạnh của đất để giảm bớt những tác động bất lợi của một năm màu mỡ. Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt đúng 5 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ đạt được độ cao và thêm sức mạnh của đất để giảm bớt những tác động bất lợi của một năm màu mỡ. Đại phú quý, hưởng phú quý. Trên thực tế, vận trình tổng thể của con giáp Tuất cũng tốt. Kể từ tháng 2, con giáp này vận thế hanh thông, tài lộc lại lên cao ngất ngưởng khiến con giáp Tuất sau này giàu sang, phú quý.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp được Thần Phật che chở và độ mạng, mang tiền tài đến tận cửa, cuộc sống trở nên viên mãn

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp được Thần Phật che chở và độ mạng, mang tiền tài đến tận cửa, cuộc sống trở nên viên mãn

Tử vi 12 con giáp dự báo trong 5 ngày tới, 3 con giáp này sẽ đón nhận nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài lộc và tình duyên. Hãy xem mình có tên trong danh sách này không nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 5 ngày tới tử vi con giáp may mắn tử vi con giáp 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 58 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 28 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm