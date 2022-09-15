Tử vi liên tiếp 7 ngày tới (16/9 - 22/9), 3 con giáp này phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền tỷ ùn ùn tự đến, một bước thành đại gia, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 06:52

3 con giáp làm ăn phát tài, hưởng trọn tài lộc, ôm khối tài sản khủng, một bước lên mây.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần trong 7 ngày tới được Thần Tài gõ cửa tận nhà. Chỉ cần bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, trúng mảnh lớn. Thời điểm này, Dần nhận được vô số điều may mắn. Cuộc sống của con giáp này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiêu xài thoải mái không sợ hết.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dần sẽ làm một hưởng mười, cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu, sung sướng hơn người. Hơn cả, họ còn có cơ may trúng số độc đắc, sau 7 ngày liên tiếp sẽ có bạc tỷ trong tay, giàu sang vô đối.

Nhờ có quý nhân bên cạnh nâng đỡ nên dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào bạn cũng dễ dàng hóa giải. Nữ tuổi Dần được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng. Nam tuổi Dần có nhiều cơ hội kiếm tiền nên thu nhập khá ổn định. Tài vận của con giáp tuổi Dần sẽ được cải thiện, tính cách tích cực, kiên trì cũng có thể khiến họ kiếm được nhiều tiền vào kho, đón thần tài giàu sang, đón quý nhân phát tài lớn, được thăng chức và tăng lương.

Tử vi liên tiếp 7 ngày tới (16/9 - 22/9), 3 con giáp này phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền tỷ ùn ùn tự đến, một bước thành đại gia, vạn sự cát tường - Ảnh 1
Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dần sẽ làm một hưởng mười, cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu, sung sướng hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ sẽ gặp rất nhiều may mắn trong thời điểm 7 ngày tới, con giáp này sẽ thu hết mọi tài lộc trong thiên hạ. Tài chính nở rộ, thậm chí đổi đời sau 1 đêm. Thời điểm này hễ bước ra đường là bạn có mỏ vàng theo sau, tiêu bao nhiêu cũng không hết. Thân có thể yên tâm nghỉ ngơi trong thời điểm này mà không cần lo lắng bất cứ điều khó khăn, hay kẻ xấu nào hãm hại mình.

Người tuổi Thân trong giai đoạn này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, phát tài phát lộc. Con giáp này quá khôn khéo và biết cách quản lý tiền bạc trong thời bình, nay lại được Thần Tài trông coi, không thể không làm nên chuyện. Chỉ hy vọng vận may tiếp tục phát huy.

Vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng nỗi sợ của chính mình là thời khắc Thân vươn lên làm đại gia, của nả đầy nhà. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tỉnh táo trong đầu tư kinh doanh thì trong 7 ngày tới, chẳng cần trúng số Thân cũng quơ tay là có tiền, nằm trên đống vàng. 

Tử vi liên tiếp 7 ngày tới (16/9 - 22/9), 3 con giáp này phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền tỷ ùn ùn tự đến, một bước thành đại gia, vạn sự cát tường - Ảnh 2
Vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng nỗi sợ của chính mình là thời khắc Thân vươn lên làm đại gia, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu sinh ra đã thông minh hơn người, hơn nữa bạn có tính cầu toàn, làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Nếu bạn có mục tiêu, chắc chắn bạn sẽ phải hoàn thành nó cho bằng được. Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu hết sức nên được công nhận tài năng. Cấp trên có cái nhìn khác về bạn, không còn gây khó dễ bạn như thời gian trước đây.

Được Phật phù hộ, may mắn hanh thông, con giáp khỉ bước đầu sẽ tỏa sáng, được người khác phái vây quanh. Chẳng mấy chốc bạn sẽ thu hoạch được tình yêu của mình, sau này bạn sẽ bước vào cung cầu hôn, mở ra một ngày hạnh phúc viên mãn.

Thời điểm này Sửu may mắn tột cùng, vận tài chính được cải thiện khá nhiều. Tài khoản của bạn tăng vùn vụt chính bạn cũng phải ngạc nhiên. Đây là giai đoạn may mắn của người tuổi Sửu, giúp họ phát tài phát lộc, tiền của ùa vào nhà ào ào như thác. Ra đường gặp quý nhân, về nhà có bề trên hộ mệnh nên Sửu nhất định phải giàu, rung đùi hái lộc.

Tử vi liên tiếp 7 ngày tới (16/9 - 22/9), 3 con giáp này phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền tỷ ùn ùn tự đến, một bước thành đại gia, vạn sự cát tường - Ảnh 3
Đây là giai đoạn may mắn của người tuổi Sửu, giúp họ phát tài phát lộc, tiền của ùa vào nhà ào ào như thác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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