Tử vi hôm nay, từ 11 - 15h ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận lộc trời, vận đỏ càng rực rỡ, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 05:17

Từ 11 - 15h ngày 22/10 âm lịch sẽ cực kỳ may mắn với 3 con giáp dưới đây. Cuộc sống của họ vẹn tròn, tiền tình đều viên mãn.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê có phúc khí hơn người, chính vì thế họ làm gì cũng thành công. Từ 11 - 15h ngày 22/10 âm lịch, bạn sẽ gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Mùi được cấp trên để mắt đến và ghi nhận tài năng.

Mọi thứ giao cho Mùi đều được hoàn thành một cách tối ưu, hiệu quả, nhanh chóng. Vì thế, họ rất được lòng lãnh đạo. Thời điểm hoàng kim này, Mùi gặt hái được một số lượng tiền khổng lồ. Ngoài ra con đường tình duyên của bạn cũng nở rộ, xuôi chèo mát mái. 

Tử vi hôm nay, từ 11 - 15h ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận lộc trời, vận đỏ càng rực rỡ, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ 11 - 15h ngày 22/10 âm lịch, những người cầm tinh con Khỉ sẽ đón nhận ᴄơn mưa niềm vui kéo đến ồ ạt. Đặc biệt là về vấn đề tài lộc, mọi thứ xoay chuyển đúng hướng như những gì Thân đã định. Những người kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lãi lời cực khủng.

Những người làm công ăn lương sẽ được trọng dụng trao cho các cơ hội để khẳng định tài năng của mình, từ đó mở ra nhiều cơ hội bội thu các khoản khổng lồ. Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà bạn làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở.

Tử vi hôm nay, từ 11 - 15h ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận lộc trời, vận đỏ càng rực rỡ, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu bản chất lương thiện, chịu thương chịu khó không ai bằng. Từ 11 - 15h ngày 22/10 âm lịch, tài lộc sẽ ập đến với Sửu một cách bất ngờ, họ có thể sẽ mua két sắt để chứa, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc.

Chính giai đoạn này giúp Sửu bộc lộ tài năng tiềm ẩn, không còn trở ngại nào níu chân bạn. Sửu trong những ngày này thét ra lửa, ai cũng phải dè chừng và nể trọng nhờ những gì bạn đã gây dựng.

Tử vi hôm nay, từ 11 - 15h ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận lộc trời, vận đỏ càng rực rỡ, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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