Tử vi hôm nay, thứ Bảy (3/12/2022), VẬN MAY NHƯ CÁ CHÉP VƯỢT VŨ MÔN, 3 con giáp tiền tài như thác đổ về, vươn tới thành công rực rỡ, gom hết tài lộc của thiên hạ, một bước thăng hoa, công thành như ý

Người tuổi Mùi bề ngoài tuy có vẻ hiền lành nhưng lại là người rất có chủ kiến. Gần tết Dương lịch 2023, vận thế của con giáp này hanh thông vì có cát tinh nhập mệnh. Điều này thể hiện rõ việc sự nghiệp thăng tiến nhờ các quan mối hệ tốt đẹp mang lại cơ hội tốt đẹp.

Tử vi dự báo hôm nay, thứ Bảy (3/12/2022), sự nghiệp phát triển nên vận kim tiền cũng hưng vượng. Không chỉ thu nhập chính ổn định, tăng nhanh mà các nguồn thu phụ từ việc đầu tư cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, giúp cho người tuổi Mão không còn phải đau đầu vì tiền.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (3/12/2022), người tuổi Tý vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới. Vào giữa ngày đầu giai đoạn này, Tý còn có quý nhân phù trợ giúp sự nghiệp phát triển, kéo theo tài vận dồi dào không ngừng. Bên cạnh đó, vì vốn là người chịu khó, luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh bằng chính sức của mình nên con giáp tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ trong tháng cuối năm 2022 này sẽ âm thầm chuyển vận. Từ nay đến Tết Dương lịch 2023, họ sẽ rước tài lộc, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Con giáp tuổi Tỵ nên tận dụng mọi nguồn lực có trong tay vào thời điểm này để đạt được thành công, ổn định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 3/12/2022, mọi khó khăn trước đây không đủ làm họ vấp ngã, nản trí. Và đến khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, họ sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, đạt được danh tiếng. Sự nghiệp cũng theo đó mà phát triển.

Cộng với những ý tưởng hay, họ có thể sử dụng chúng vào thực tế, biến chúng thành tiền bạc. Con giáp tuổi Tỵ sẽ sớm giàu có, giành được cuộc sống tốt đẹp bằng chính đôi tay mình.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.