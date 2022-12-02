Top 3 con giáp Thần Phật phù hộ “tiền vào như nước”, may mắn chạm đỉnh, vén hết tài lộc thiên hạ, công danh sự nghiệp thuận lợi đủ đường trong tháng 12

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 22:12

Tử vi cho biết, trong tháng 12 này, 3 con giáp dưới đây có may mắn chạm đỉnh, vén hết tài lộc thiên hạ, công danh sự nghiệp thuận lợi đủ đường.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo tháng 12, con giáp may mắn này làm gì cũng sẽ được như ý nguyện và khởi sắc. Đồng thời, bạn còn được Thần Tài soi chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Top 3 con giáp Thần Phật phù hộ “tiền vào như nước”, may mắn chạm đỉnh, vén hết tài lộc thiên hạ, công danh sự nghiệp thuận lợi đủ đường trong tháng 12 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở phương diện tình cảm, tình cảm giữa bạn và đối phương được hâm nóng và mặn nồng hơn trước, nhờ đó mà bạn luôn cảm thấy tự tin, có động lực hơn rất nhiều để vun vén hạnh phúc lứa đôi. Những người độc thân thể hiện được sức hấp dẫn của mình nên nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

Top 3 con giáp Thần Phật phù hộ “tiền vào như nước”, may mắn chạm đỉnh, vén hết tài lộc thiên hạ, công danh sự nghiệp thuận lợi đủ đường trong tháng 12 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng.

Tuổi Dậu là những người khá quan trọng vẻ bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy, sau những giờ làm việ căng thẳng, mệt mỏi, tuổi Dậu thường trở về với mái ấm yêu thương để bên cạnh những người thân của mình.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi.

Top 3 con giáp Thần Phật phù hộ “tiền vào như nước”, may mắn chạm đỉnh, vén hết tài lộc thiên hạ, công danh sự nghiệp thuận lợi đủ đường trong tháng 12 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 12 cho biết, người sinh năm ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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