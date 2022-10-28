Tử vi hôm nay, thứ Sáu (28/10): "chạy trời không thoát khỏi giàu sang", TOP 3 con giáp được Thần Phật phát lộc, hai tay thu vén trọn vàng bạc, giàu sang kéo đến, tiền tài đầy nhà an nhàn hưởng thụ

Bước vào hôm nay, vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song hôm nay là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là một trong những con giáp giàu có, sung túc vào hôm nay. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là một trong những con giáp giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão vào hôm nay nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có một ngày bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

Về mặt tình cảm, hôm nay tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được một nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mão cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Tử vi tuổi Mão vào hôm nay nhiều điềm lành, may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong hôm nay, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều khởi sắc. Hôm nay là ngày mà tuổi Tỵ nên có nhiều dự định và kế hoạch, song song đó tuổi Tỵ cố gắng nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, tuổi Tỵ nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể xây dựng được cuộc sống giàu sang viên mãn.

Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ hôm nay trở đi, tuổi Tỵ đi đến đâu cũng có quý nhân chiếu cố, việc ban đầu tuy khó khăn nhưng trong đó lại tiềm ẩn cơ hội giúp tuổi Tỵ đổi đời.

Với người còn đang độc thân, cô đơn thì hôm nay lại là ngày đào hoa vận. Trong hôm nay, bạn có thể chủ động tìm kiếm được ý trung nhân của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm