Tử vi hôm nay, thứ Sáu (21/7/2023): 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, vận may liên tiếp ập đến, đón tài lộc tứ phương

Tử vi hôm nay ngày 21/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay công việc ứng xử khôn khéo, được nhiều người mến mộ.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu cư xử thông minh, được nhiều người mến mộ và yêu thích.

Tài lộc: Vận may tài chính cho bạn nhiều cơ hội mới .

Sức khỏe: Sức khỏe nên cẩn thận, đừng để bệnh xương khớp ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Chính Quan hậu thuẫn nên vận trình sự nghiệp vượng phát, thăng tiến như diều gặp gió. Những cố gắng bấy lâu của bản mệnh đã được nhìn nhận xứng đáng, cấp trên không hề ngần ngại trao cho bạn thêm cơ hội và cả quyền hạn để thể hiện năng lực.

Tuy nhiên có thể vì sự thăng cấp đến khá bất ngờ nên con giáp này vẫn chưa thực sự quen với vị trí mới của mình. Để thích nghi được với vị trí mới thì cần nhiều thời gian, nên tuổi Ngọ không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân xứng đáng với vị trí đang có. Hãy cứ tự tin với những gì đang có trong tay.

Vận trình tình duyên trong ngày khởi sắc rõ rệt nhờ ngũ hành tương sinh che chở. Bản mệnh tìm thấy được tình yêu thuộc về mình. Con giáp này dần hiểu ra tình yêu quan trọng đến thế nào. Các cặp đôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau.

Giờ tốt: 19h - 21h

Màu sắc cát tường: Da cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão ngày mới có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Đây có thể coi là một tháng vượng vận khí với người tuổi Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm, song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Vấn đề sức khỏe của Mão trong tháng cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.