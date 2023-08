21/7 rực rỡ, 3 con giáp được THẦN TÀI xướng tên, may mắn bội phần, hầu bao rủng rỉnh, TẤN TÀI TẤN LỘC, của nả chật kho, tiền vàng chật két

Với sự xuất hiện của Lục Hợp quý nhân, tuổi Dậu may mắn được quý nhân che chở, cho lộc làm ăn phát tài. Người kinh doanh dễ tìm được mối làm ăn tốt, nhờ thế mà buôn bán phát đạt, hàng hóa bán chạy hơn. Nguồn thu rủng rỉnh giúp bạn có thể thoải mái theo đuổi các mục tiêu của mình.

Tuổi Ngọ

Hôm nay 21/7, tuổi Ngọ có Chính Ấn chiếu mệnh nên sẽ đòi lại được công bằng, quyền lợi trong công việc. Bạn tập trung kiếm tiền, vừa bớt va chạm với người khác mà lại có thêm kinh tế cho mình nhưng cần thêm chí tiến thủ để lập nghiệp lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi nhờ Tam Hợp trợ vận. Nhiều bạn còn được người thân, khách hàng cho tiền hoặc cấp trên khen thưởng bất ngờ.

Trong một tình yêu thật sự, bạn sẽ cười nhiều hơn khóc, bạn đã có được cảm giác hạnh phúc của gia đình, tình yêu khi được cục diện Mộc Hỏa tương sinh nâng đỡ. Ngày hôm nay cũng giao tiếp nhiều hơn mọi ngày, không chừng lại quen được thêm bạn mới.

Tuổi Mùi

Hôm nay, dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Mùi khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc may mắn nhờ Chính Tài nâng đỡ nên thu nhập về tay không hề tệ. Hãy vui vẻ và bước tiếp, bạn xứng đáng được hạnh phúc hơn việc phải chiều lòng thiên hạ. Tiền mình làm ra là do công sức của mình, do lộc của mình nên cứ thế mà hưởng không phải ngại, đừng sợ mang tiếng là con giáp hẹp hòi.

Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.