21/7 rực rỡ, 3 con giáp được THẦN TÀI xướng tên, may mắn bội phần, hầu bao rủng rỉnh, TẤN TÀI TẤN LỘC, của nả chật kho, tiền vàng chật két

Tâm linh - Tử vi 21/07/2023 04:39

Hãy vui vẻ và bước trên con đường đã chọn, bạn xứng đáng được hạnh phúc hơn việc phải chiều lòng thiên hạ.

Tuổi Hợi

Với sự xuất hiện của Lục Hợp quý nhân, tuổi Dậu may mắn được quý nhân che chở, cho lộc làm ăn phát tài. Người kinh doanh dễ tìm được mối làm ăn tốt, nhờ thế mà buôn bán phát đạt, hàng hóa bán chạy hơn. Nguồn thu rủng rỉnh giúp bạn có thể thoải mái theo đuổi các mục tiêu của mình.

21/7 rực rỡ, 3 con giáp được THẦN TÀI xướng tên, may mắn bội phần, hầu bao rủng rỉnh, TẤN TÀI TẤN LỘC, của nả chật kho, tiền vàng chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nay cũng là một ngày vượng duyên với con giáp này nhờ ngũ hành tương sinh. Các cặp đôi dần hóa giải được những khúc mắc và không còn tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt nữa. Người độc thân có thể được ai đó để mắt đến. Sự ấm áp, chan hòa trong tính cách của con giáp này khiến cho đối phương không khỏi rung động.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 4 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Ngọ

Hôm nay 21/7, tuổi Ngọ có Chính Ấn chiếu mệnh nên sẽ đòi lại được công bằng, quyền lợi trong công việc. Bạn tập trung kiếm tiền, vừa bớt va chạm với người khác mà lại có thêm kinh tế cho mình nhưng cần thêm chí tiến thủ để lập nghiệp lớn.

21/7 rực rỡ, 3 con giáp được THẦN TÀI xướng tên, may mắn bội phần, hầu bao rủng rỉnh, TẤN TÀI TẤN LỘC, của nả chật kho, tiền vàng chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi nhờ Tam Hợp trợ vận. Nhiều bạn còn được người thân, khách hàng cho tiền hoặc cấp trên khen thưởng bất ngờ.

Trong một tình yêu thật sự, bạn sẽ cười nhiều hơn khóc, bạn đã có được cảm giác hạnh phúc của gia đình, tình yêu khi được cục diện Mộc Hỏa tương sinh nâng đỡ. Ngày hôm nay cũng giao tiếp nhiều hơn mọi ngày, không chừng lại quen được thêm bạn mới.

Tuổi Mùi

Hôm nay, dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Mùi khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

21/7 rực rỡ, 3 con giáp được THẦN TÀI xướng tên, may mắn bội phần, hầu bao rủng rỉnh, TẤN TÀI TẤN LỘC, của nả chật kho, tiền vàng chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Chuyện tiền bạc may mắn nhờ Chính Tài nâng đỡ nên thu nhập về tay không hề tệ. Hãy vui vẻ và bước tiếp, bạn xứng đáng được hạnh phúc hơn việc phải chiều lòng thiên hạ. Tiền mình làm ra là do công sức của mình, do lộc của mình nên cứ thế mà hưởng không phải ngại, đừng sợ mang tiếng là con giáp hẹp hòi.

Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Hôm nay ngày 21/7/2023, PHÚC TINH cao chiếu, 3 con giáp vươn lên làm giàu, vận may tới tấp, của nả dư dôi, TIỀN TỶ chật túi

Hôm nay ngày 21/7/2023, PHÚC TINH cao chiếu, 3 con giáp vươn lên làm giàu, vận may tới tấp, của nả dư dôi, TIỀN TỶ chật túi

Cục diện tốt khiến đường tài lộc của 3 con giáp may mắn không thôi, sự nghiệp cũng tiến triển vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay tử vi ngày 21/7/2023 Tử vi hàng ngày

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'