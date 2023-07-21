Hôm nay ngày 21/7/2023, PHÚC TINH cao chiếu, 3 con giáp vươn lên làm giàu, vận may tới tấp, của nả dư dôi, TIỀN TỶ chật túi

Tâm linh - Tử vi 21/07/2023 00:22

Cục diện tốt khiến đường tài lộc của 3 con giáp may mắn không thôi, sự nghiệp cũng tiến triển vượt bậc.

Tuổi Tý

Hôm nay, tuổi Tý được cục diện Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ nên công việc có nhiều tiến bộ mới. Mọi rắc rối trước mắt đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm và cả năng lực sẵn có của bản mệnh. 

Hôm nay ngày 21/7/2023, PHÚC TINH cao chiếu, 3 con giáp vươn lên làm giàu, vận may tới tấp, của nả dư dôi, TIỀN TỶ chật túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, tuổi Tý khá linh hoạt trong cách ứng biến nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn cũng rất có sở trường trong việc kết nối mọi người, xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Cũng nhờ điều này mà bạn tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và cấp trên. 

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này cũng nên cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình. Bạn đang để sự nghiệp chiếm dụng gần hết thời gian vốn dĩ dành cho bạn đời, thiếu sự sẻ chia và quan tâm sẽ rất dễ dẫn tới rạn nứt.

Tuổi Mão

Hôm nay ngày 21/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Công việc của Mão may mắn được Chính Quan tương trợ nên cực kỳ khởi sắc. Những bạn làm công chức, làm quản lý, đang chờ kết quả thi cử hoặc xin việc sắp có tin vui. Lúc gặp nguy nan có người ra tay giúp đỡ, nên cảm ơn họ càng sớm càng tốt.

Hôm nay ngày 21/7/2023, PHÚC TINH cao chiếu, 3 con giáp vươn lên làm giàu, vận may tới tấp, của nả dư dôi, TIỀN TỶ chật túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc may mắn được Tam Hội cục trợ lực nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Công việc, sự nghiệp, tiền bạc thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Nay dù là bạn bè tốt hay người quen thì tiền tài vẫn tính toán rõ ràng, người ta rất thích sự sòng phẳng ở bạn.

Vận trình tình cảm tốt hơn bao giờ hết khi con giáp này vận dụng tối đa tài ăn nói của mình, mọi mặt thuận lợi nhờ cái miệng nhanh nhẹn. Những ai đang vấp phải rắc rối trong chuyện tình cảm hôm nay sẽ được giải quyết.

Tuổi Dậu

Trong thứ Sáu này, sự nghiệp của tuổi Dậu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Hôm nay ngày 21/7/2023, PHÚC TINH cao chiếu, 3 con giáp vươn lên làm giàu, vận may tới tấp, của nả dư dôi, TIỀN TỶ chật túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Hôm nay, tuổi Dậu đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Dậu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình cảm cũng đi lên. Hãy sống tốt với người thân bên cạnh mình. Lúc khó khăn, ai có thể bỏ mặc bạn. Nhưng người thân của bạn không bao giờ bỏ bạn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Giờ VÀNG điểm đúng 6h sáng 21/7, 3 con giáp như cá chép vượt Vũ Môn, đón nắng TÀI LỘC, vận trình rực sáng, PHÚ QUÝ tề tựu, tiền chẳng biết để đâu cho hết

Giờ VÀNG điểm đúng 6h sáng 21/7, 3 con giáp như cá chép vượt Vũ Môn, đón nắng TÀI LỘC, vận trình rực sáng, PHÚ QUÝ tề tựu, tiền chẳng biết để đâu cho hết

Từ 6h sáng mai, đường tài vận của 3 con giáp phất lên trông thấy, tiền dễ kiếm hơn, định sẵn là sẽ phú quý.

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