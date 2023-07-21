Thứ Sáu ngày 21/7/2023: Bồ Tát hiển linh, 3 con giáp nhờ sống thiện lương, nay được Trời thương Phật độ, PHÚC LỘC vô biên, làm tới đâu ra tiền tới đó

Hôm nay, người tuổi Thân may mắn gặp được Tam Hợp cục nên công việc giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa.

Thổ kinh Kim giúp nuôi dưỡng tình yêu của Thân đơm hoa kết trái. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác phái và khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình là rất lớn. Các cặp đôi dần vượt qua những trở ngại ban đầu khi đến với nhau.

Vận trình tài lộc lúc này cũng khá suôn sẻ. Bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội để kiếm tiền và thậm chí dù bạn đang không có nhu cầu làm giàu, bạn vẫn sẽ cảm thấy túi tiền của mình dày lên đáng kể. Tuy nhiên, cũng vì thế bạn rất dễ rơi vào tình trạng hoang phí nếu như không lập sẵn cho mình một kế hoạch quản lý tài chính phù hợp.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, tuổi Ngọ có Chính Ấn chiếu mệnh nên sẽ đòi lại được công bằng, quyền lợi trong công việc. Bạn tập trung kiếm tiền, vừa bớt va chạm với người khác mà lại có thêm kinh tế cho mình nhưng cần thêm chí tiến thủ để lập nghiệp lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi nhờ Tam Hợp trợ vận. Nhiều bạn còn được người thân, khách hàng cho tiền hoặc cấp trên khen thưởng bất ngờ.

Trong một tình yêu thật sự, bạn sẽ cười nhiều hơn khóc, bạn đã có được cảm giác hạnh phúc của gia đình, tình yêu khi được cục diện Mộc Hỏa tương sinh nâng đỡ. Ngày hôm nay cũng giao tiếp nhiều hơn mọi ngày, không chừng lại quen được thêm bạn mới.

Tuổi Mão

Hôm nay, tuổi Mão lâm Kiếp Tài nên công việc khó nhằn, một phần là vì tính tình thẳng thắn, cương nghị, nóng nảy của bản mệnh mà ra. Nhiều người dễ bị tiểu nhân rình rập phá hoại, buôn bán không được yên ổn, cạnh tranh nhau từng chút một.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thăng tiến vùn vụt nhờ Lục Hợp cục, thu nhập đều đều. Tuổi này tỉnh táo, thông minh, biết lập kế hoạch tài chính, giỏi tiết kiệm. Nay sẽ có người ngoài sân si chê bạn keo kiệt, khó tính nhưng càng chê bạn càng dễ phất lên, không cần phải lo lắng.

Tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này có một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, tuổi Mão cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.