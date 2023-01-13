Tử vi hôm nay, thứ Sáu (13/1): Thần Tài cưng chiều, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, "tay trái gom vàng, tay phải ôm bạc", có siêu xe, có nhà tiền tỷ, đón Xuân giàu hết ý

Hôm nay (13/1) chính là thời điểm chuyển mình tốt nhất của tuổi Ngọ trong năm nay. Những khó khăn trong công việc sẽ được đẩy lùi, cơ hội thăng tiến xuất hiện. Tuy nhiên, tuổi Ngọ khi gặp may cũng đừng quá chủ quan. Hãy đề phòng những kẻ tiểu nhân xung quanh.

Nếu có kế hoạch lớn thì đừng công khai với nhiều người bởi có thể sẽ bị phá hoại. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiên trì thì tuổi Ngọ sẽ gặt hái được thành công bất ngờ. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm tuổi Ngọ gặt hái được duyên lành, chỉ cần biết chủ động.

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong hôm nay (13/1), nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay (13/1), tuổi Thân gặp may mắn nhiều về cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp. Đặc biệt, chiều nay, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đầy cơ hội và triển vọng. Đây cũng là thời điểm vận đào hoa nở rộ, giúp tuổi Thân có cơ hội gặp được ý chung nhân.

Trong chiều nay, vượng khí mạnh nhất với người tuổi Thân. Bạn sẽ được sao may mắn soi sáng, tài lộc dồi dào. Sự nghiệp của bạn trên đà tiến lên, tài lộc thu về dồi dào, hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn. Về tình duyên, tuổi Thân cũng sẽ gặp được may mắn trong hôm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm