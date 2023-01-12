Tử vi hôm nay, thứ Năm (12/1): Thiên Tài phù trợ, Chính Ấn soi chiếu, 3 con giáp tiền nhiều như nước, "tay trái có vàng, tay phải có siêu xe", xây cơ ngơi nghìn tỷ ăn Tết rực rỡ

Tử vi khoa học dự báo, nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội để thăng quan, tiến chức thành công tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, để có được những may mắn, hanh thông như vậy bạn cần phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Vì chính sự chủ động của bạn mới tạo ra những lợi thế ấy.

Người tuổi Tỵ đang làm việc nhà nước hay làm công ăn lương sẽ nhận được nhiều cơ hội để phát triển, quá trình thi cử, đánh giá thuận lợi. Những mưu cầu tài vận sẽ gặp được quý nhân phù trợ và may mắn có được lợi ích cho con đường thăng tiến sự nghiệp.

Đối với người tuổi Tỵ đang làm công việc kinh doanh, trong hôm nay (12/1) sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá và mở rộng quy mô, công việc làm ăn phát triển, thuận lợi.

Trong hôm nay (12/1) sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là con giáp may mắn vào hôm nay (12/1) nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình. Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay (12/1) may mắn sẽ giúp người tuổi Mão chứng tỏ được khả năng làm việc với tốc độ cao của mình. Công việc vào guồng khiến bạn không còn phải lo lắng quá nhiều.

Trong hôm nay, người tuổi Mão nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch, dự định quan trọng trong công việc ngay để gặp được nhiều may mắn.

Tiến trình suôn sẻ sẽ giúp tuổi Mão thực hiện được những điều mình mong muốn, thành quả khá ngọt ngào, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, thăng chức, tăng lương.

Với người làm kinh tế, ngay từ hôm nay báo hiệu tiền hết rồi lại có, bản mệnh được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội tài chính lớn đến bất ngờ. Bạn luôn giữ được tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo nên không mắc sai lầm, để tiền bạc của mình rơi vào tay đối thủ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm