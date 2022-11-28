Tử vi hôm nay, thứ Hai (28/11): người có Thần Tài soi đường, vận may tìm đến cửa nhà, trúng số độc đắc cầm liền bạc tỷ, kẻ bị Thái Tuế toạ mệnh, dễ "ném tiền qua cửa sổ", đầu tuần xui xẻo đủ đường

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 03:58

Cùng xem tử vi hôm nay để biết vận mệnh của các con giáp sẽ ra sao nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ có những ngày tháng vô cùng tươi đẹp vào hôm nay (28/11). Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn trong cuộc đời mình. Sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến lớn mang tính chất bước ngoặt, bên cạnh đó bạn cũng bén duyên với việc kinh doanh và dần khẳng định được năng lực của bản thân trong lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ này. Bạn luôn xoay xở rất tốt và hôm nay (28/11) cũng không là ngoại lệ. Bạn huy động vốn khá dễ dàng trong thời gian này vì thế tình hình tài chính của bạn khá khả quan và sáng sủa, các nguồn thu nhập sẽ lấp đầy hầu bao của bạn liên tục và có xu hướng tăng mạnh vào những ngày cuối tháng 11.

Chuyện tình yêu màu nắng sẽ luôn khiến bạn vui vẻ và tràn đầy hứng khởi mọi lúc. Bạn sẽ được sống trong những ngày tháng đầy ắp những điều yêu thương, ngọt ngào, ân cần chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đề phòng các vấn đề về đường hô hấp, hãy tránh những nơi có nhiều khói bụi và hạn chế đồ lạnh bạn nhé.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (28/11): người có Thần Tài soi đường, vận may tìm đến cửa nhà, trúng số độc đắc cầm liền bạc tỷ, kẻ bị Thái Tuế toạ mệnh, dễ 'ném tiền qua cửa sổ', đầu tuần xui xẻo đủ đường - Ảnh 1
Tuy nhiên, bạn cần chú ý đề phòng các vấn đề về đường hô hấp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay (28/11) tuổi Tỵ không phải phấn đấu quá nhiều vì hôm nay mang lại khá nhiều tài lộc cho bạn. Bạn dễ dàng đạt được những mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch của mình. Con đường công danh của bạn trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, bạn hãy sẵn sàng để đón chờ những "quả ngọt" trong sự nghiệp của mình nhé. Công việc thuận lợi đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho bạn. Bạn sẽ thực hiện được khá nhiều kế hoạch về tài chính trong hôm nay (28/11) đấy.

Chuyện tình yêu màu hồng như cổ tích của bạn là niềm ao ước của rất nhiều người, hãy dành nhiều thời gian cho người ấy hơn cho dù có bận rộn thế nào đi nữa nhé. Bạn chỉ cần duy trì chế độ sinh hoạt điều độ là không phải lo lắng gì về sức khỏe.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (28/11): người có Thần Tài soi đường, vận may tìm đến cửa nhà, trúng số độc đắc cầm liền bạc tỷ, kẻ bị Thái Tuế toạ mệnh, dễ 'ném tiền qua cửa sổ', đầu tuần xui xẻo đủ đường - Ảnh 2
Bạn sẽ thực hiện được khá nhiều kế hoạch về tài chính trong hôm nay (28/11) đấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người mà dù nam hay nữ thì đều toát ra một phong thái vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ. Trong họ vừa ẩn chứa sự bí ẩn, lại rất đáng tin cậy, được những người xung quanh yêu mến, tôn trọng.

Trong hôm nay (28/11), tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế, khiến họ phải đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. Việc tuổi Ngọ thích ứng với những tình huống này ra sao sẽ quyết định tài vận của họ. Trong những việc liên quan đến tiền bạc và các mối quan hệ, hãy thận trọng suy tính, không cả nể, cũng không gây mâu thuẫn, hiểu lầm. Đặc biệt, tuổi Ngọ cũng nên tiết chế và cân đối lại việc chi tiêu, để không rơi vào tình trạng bấp bênh về tài chính.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ có sao xấu chiếu mệnh, cần cẩn trọng chuyện tiền nong để tránh hư hao, tổn thất. Bên cạnh đó, tốt hơn hết, tuổi Ngọ cũng cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Hãy kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn vào cuối năm để có thể tiến tới những ngày tháng tươi sáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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