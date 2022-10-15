Tử vi hôm nay, thứ Bảy (15/10), TOP 3 con giáp chuẩn "con cưng" của Thần Tài, "đánh đâu trúng đó", trúng số dễ như trở bàn tay, tài lộc rực rỡ, tay trái tay phải đều có vàng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 05:11

Hôm nay, theo tử vi học, 3 con giáp sau có Thần Tài hậu thuẫn, độ mệnh mạnh mẽ nên mọi sự thuận lợi, thăng tiến ầm ầm.

Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Thân nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Thân thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Tử vi học có nói trong hôm nay, tuổi Thân sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Thân có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn. Đặc biệt, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (15/10), TOP 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Thần Tài, 'đánh đâu trúng đó', trúng số dễ như trở bàn tay, tài lộc rực rỡ, tay trái tay phải đều có vàng, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Thân nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất vốn là những người thông minh, lanh lợi và rất có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn là người làm việc có kế hoạch và thời gian cụ thể vì vậy rất được tín nhiệm bởi đồng nghiệp và cấp trên. Nhờ vậy mà thành quả mà tuổi Tuất đạt được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Trong hôm nay, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn hơn thời gian trước, đây là giai đoạn rực rỡ và chín muồi nhất trong sự nghiệp của họ. Từ lúc này, họ không những gặp được nhiều cơ hội mới giúp sự nghiệp phát triển, mà bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng rất phong phú và viên mãn. Hôm nay, tuổi Tuất có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn vạn người mơ ước. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (15/10), TOP 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Thần Tài, 'đánh đâu trúng đó', trúng số dễ như trở bàn tay, tài lộc rực rỡ, tay trái tay phải đều có vàng, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Trời sinh tuổi Tuất vốn là những người thông minh, lanh lợi và rất có trách nhiệm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có thể nói, không chỉ riêng hôm nay mà trong bất kỳ thời gian nào, tuổi Mão cũng luôn là con giáp được hậu thuẫn và chiếu cố nhiều nhất. Trời sinh tuổi Mão vốn đôn hậu, ôn hòa, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người dù trong hoàn cảnh nào. 

Hôm nay, cuộc sống tuổi Mão sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, họ không chỉ có những trải nghiệm thú vị trong tình cảm hôn nhân mà còn gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Tài vận trong hôm nay tương đối vững vàng và ổn định, dự kiến sẽ sở hữu khối tài sản tương đối, làm tiền đề để nâng cao sự giàu có trong tương lai. Với tính cách hiền lành của tuổi Mão thì không phải lo lắng quá nhiều về quan hệ gia đình, họ luôn là người dĩ hòa vi quý và giữ gìn hạnh phúc tốt nhất. Đặc biệt, gia đình sẽ đón nhận nhiều tin vui và hạnh phúc. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (15/10) nhờ Thần Tài chỉ đích danh "Ông tổ xổ số" bám gót, ngồi yên cũng có tiền tỷ, hưởng no nê vàng bạc, cuối tuần nhàn nhã đón hỷ sự tưng bừng

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (15/10) nhờ Thần Tài chỉ đích danh "Ông tổ xổ số" bám gót, ngồi yên cũng có tiền tỷ, hưởng no nê vàng bạc, cuối tuần nhàn nhã đón hỷ sự tưng bừng

Chiều mai là thời gian khởi sắc đối với 3 con giáp sau khi đón nhận vàng bạc phủ phê, làm gì cũng thuận lợi, tình duyên đỏ thắm viên mãn ngày cuối tuần.

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