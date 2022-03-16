Tử vi hôm nay thứ 4 ngày 16/3/2022 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng HAO TÀI, tuổi Tý mãi ngủ quên trong CHIẾN THẮNG, tuổi THÂN cẩn trọng mắc SAI LẦM

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 16/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra dễ dàng. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này thúc đẩy các kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Mặt tài lộc vượng phát, tiền bạc có tín hiệu dữ dội và thoải mái hơn nhưng vẫn nên cố gắng kiểm soát chi tiêu trong ngày. Bạn cần cẩn trọng khi mua sắm những thứ không cần thiết, gây gao hụt một khoản đang kể.

Tài vận tuổi Tý phát triển. (Ảnh minh họa)

Chuyện tình cảm thăng hoa. Các cặp đôi đang trogn giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về chung một nhà. Mối quan hệ tình cảm đủ vững vàng và đong đầy để người trong cuộc nghĩ về những điều xa hơn.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không đáng lo ngại. Chỉ có điều đáng lưu tâm nhất chính là sự chần chừ, do dự dễ đánh mất đi của con giáp này nhiều cơ hội quý báu. Đã đến lúc con giáp này cần nâng cao sự quyết đoán, dứt khoát để tránh dẫn tới những tình huống như vậy.

Vận trình tài lộc ổn định. Nguồn thu nhập vẫn được duy trì như trước từ các dự án đầu tư, hợp đồng kinh doanh có lợi.

Vận trình tình cảm nảy sinh xung khắc. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên khiến mâu thuẫn, hiểu lầm của các cặp đôi ngày càng thêm gay gắt. Không ai trong hai người chịu nhún nhường, hạ thấp mình để dung hoà mối quan hệ này.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của của tuổi Dần khá bấp bênh, sóng gió bủa vây. Con giáp này có xu hướng trở nên thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng từ đó gây ra tranh cãi, mâu thuẫn. Cho dù có lúc nhận ra mình đang hành xử quá đáng song bản mệnh vẫn không thể kiểm soát mình.

Sự nóng nảy sẽ khiến con giáp này rất dễ phạm sai lầm, từ đó ảnh hưởng đến đường tiến thân của bản thân. Vì thế, tuổi Dần hãy giữ cho đầu óc mình luôn tỉnh táo và kiềm chế cảm xúc bản thân thật tốt, đừng để sai một ly, đi một dặm, phí hoài bao công sức đã bỏ ra trước đó.

Trong ngày Mộc sinh Hỏa, điểm sáng duy nhất của tuổi Dần chủ yếu đến từ phương diện tình cảm. Mọi mâu thuẫn tồn đọng trước đó được xử lý ổn thỏa. Đây là thời điểm lý tưởng để hai người tính tới chuyện kết hôn hoặc sinh thêm con.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Dự đoán con giáp này có thể sẽ trở thành đối tượng gây khó dễ của kẻ xấu. Tuy nhiên, bạn cần phải cố gắng tránh để bản thân mất bình tĩnh hay hành xử nóng nảy để gây mất hình ảnh của bản thân.

Nguồn thu nhập có tín hiệu khả quan, nhưng cảnh báo về những vấn đề rủi ro như mất của, hao tài.

Tài vận tuổi Mão hao tài. (Ảnh minh họa)

Vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp, các cặp đôi luôn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định. Đó cũng là chìa khoá giúp các cặp đôi duy trì tình cảm dài lâu, khăng khít.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra khá bình ổn. Tuổi Thìn có thể từng bước tháo gỡ những áp lực, căng thẳng vì nhiệm vụ sắp hoàn thành. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên dựa dẫm quá mức vào các sự trợ giúp bên cạnh mà không biết tự thân phấn đấu.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là nên học cách quản lý tài chính thông minh bằng cách phân chia nguồn thu nhập cho chi tiêu thành nhiều khoản khác nhau.

Vận trình tình cảm buồn phiền. Nhiều khả năng tuổi Thìn và nửa kia sẽ nảy sinh mâu thuẫn và đi tới những quyết định chẳng mấy vui vẻ. Trong những lúc này cần nhất vẫn là sự tỉnh táo, sáng suốt của những người trong cuộc.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ có nhiều cơ hội phát huy năng lực trong công việc. Vận thế công danh sự nghiệp được nâng bước lên cao, tiền đồ rộng mở, sáng lạn vô cùng. Con giáp này dễ dàng chinh phục những đỉnh cao mới, tiến phăng phăng về phía trước.

Tuổi Tý đừng mãi ngủ quên trong chiến thắng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cơ hội thường đi kèm với thách thức, nếu tuổi Tỵ quá vội thỏa mãn với những gì mình đang đạt được, ngủ quên trên chiến thằng thì chắc chắn con giáp này sẽ bị bỏ lại phía sau sớm. Không bao giờ ngừng cố gắng chính là bí quyết để thành công.

Bên cạnh đó, Hỏa khí vượng khiến tâm trạng của con giáp này khá nóng nảy, thường vì những vấn đề nhỏ nhặt mà tranh cãi với nửa kia. Đôi khi chỉ là những chuyện thường nhật, đáng lẽ không có gì để gay gắt, những lời qua tiếng lại và thế là thành cãi vã lúc nào không hay.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Quý nhân chỉ đường dẫn lối mang tới cho người tuổi này khá nhiều cơ hội thăng tiến. Việc của bản mệnh chỉ là mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới vì khả năng được thông qua là rất cao.

Tuy nhiên, công việc thuận lợi không có nghĩa là mọi quyết định tài chính của con giáp này đều được thông qua. Bạn cần đề phòng có tiểu nhân nhòm ngó và tìm cách hãm hại.

Tình yêu ấm êm và hài hoà trở thành nguồn động lực rất lớn giúp con giáp này vượt qua những áp lực của cuộc sống. Thế nhưng, đừng chỉ biết nhận tình cảm về mình mà không có bất cứ sự đáp trả tình cảm nào với người ấy.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Điềm báo có những rắc rối như từ trên trời rơi xuống đặt con giáp này vào những tình huống dở khóc dở cười. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn phần nào ảnh hưởng tới không gian, tâm trạng làm việc của bản mệnh.

Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ. Sự cứng đầu và cố chấp khiến bản mệnh phải gánh chịu những hậu quả nặng nề liên quan tới tài chính.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Mùi Hợi tam hợp cho thấy có tín hiệu các cặp đôi sẽ trải qua những phút giây thăng hoa trong tình cảm. Con giáp này nên chủ động nghĩ cách để làm tăng gia vị của tình yêu hiện tại.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân rất dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Do đó, con giáp này nên chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của chính mình, đừng để những mối quan tâm ngoài lề khiến cho mình bị phân tâm mà làm việc kém hiệu quả.

Tuổi Thân cẩn trọng mắc sai lầm. (Ảnh minh họa)

Ngược lại, các mối quan hệ của tuổi Thân trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Từ tình cảm gia đình, đôi lứa, tình bạn đến tình cảm đồng nghiệp đều không có bất cứ trở ngại gì. Điều này khiến bản mệnh cảm thấy cuộc sống của mình ngập tràn tình yêu thương và cũng có cái nhìn tích cực hơn về những gì diễn ra xung quanh mình.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Bạn nêu cao tinh thần tập trung, nghiêm túc và kiên trì nên sớm chinh phục được các dự định của bản thân. Con giáp này đang đi đúng hướng nên chưa cần thiết phải thử sức ở các lĩnh vực khác.

Tài lộc vượng phát, bản mệnh có nguồn thu nhập không nhỏ trong hôm nay.

Chuyện tình cảm có chuyển biến khả quan. Con giáp này có nhiều cơ hội gặp được đối tượng hẹn hò tiềm năng, có thể cân nhắc tính chuyện trăm năm. Nhưng đừng vì thế mà cư xử vồ vập, tới tấp khiến đối phương hoang mang.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, lại thêm sự thể hiện năng lực tài tình mà con giáp này mau chóng toả sáng. Cấp trên nhìn thấy điều đó và không ngần ngại cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn.

Vận trình tài lộc đi lên. Nhưng tuổi Tuất tránh nên vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng hay không biết nỗ lực cho tương lai.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Đao hoa vượng đem tới cho tuổi Tuất độc thân khá nhiều lựa chọn để thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, người đã lập gia đình nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ với người khác giới để tránh những hiểu lầm ngoài ý muốn.

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi tương xung là điềm báo có cạnh tranh, bất hòa có thể xảy ra với tuổi Hợi. Cách con giáp này thể hiện quan điểm cá nhân cũng có phần gay gắt khiến mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn, dẫn tới những cuộc cãi vã trong tập thể.

Tuổi Hợi cần bình tĩnh trong các cuộc tranh luận. (Ảnh minh họa)

Chính điều đó sẽ tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng tình huống để đổ thêm dầu vào lửa, gây bất lợi cho bản mệnh. Kẻ xấu trong bóng tối, con giáp này ngoài ánh sáng, vì thế không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra, tốt hơn hết làm gì cũng phải thận trọng, giữ thái độ khiêm tốn đúng mực.

Ngũ hành xung khắc cũng khiến đường tình duyên của tuổi Hợi không được như ý muốn. Đối phương chẳng những không thông cảm với những khó khăn mà còn liên tục trách móc vì con giáp này không dành nhiều thời gian quan tâm người ấy, có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ khó duy trì nếu không vượt qua cản ngại này.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!