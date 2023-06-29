Tử vi hôm nay ngày 29/6/2023: Trời cho VÀNG RÒNG, 3 con giáp TÀI LỘC tấn tới, hỷ sự triền miên, CÁT KHÍ đề huề, bội thu bạc tỷ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay ngày 29/6 gặp nhiều may mắn. Người tuổi này hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhờ sự sáng tạo và tư duy vượt bậc.

Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Cả hai bạn dường như có nhiều sự bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề. Bạn có thể cân nhắc lại mối quan hệ nếu cảm thấy không hợp thì hai người có thể chọn kết thúc sớm.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này được nhiều người biết đến và đề cao nên những hợp đồng không ngừng tự động tìm đến. Qua đó, bạn nhận được khoản thu giúp cho tài chính cá nhân thêm vững vàng.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu tiếp tục diễn ra tốt đẹp trong hôm nay, nhờ cẩn thận và kỹ lưỡng trong công việc.

Nhờ thói quen chi tiêu có kế hoạch và những thành tích xuất sắc mà những tài lộc và tiền bạc đều thuận lợi trong ngày. Đừng quên tận dụng cơ hội để nhận được tiền thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm bắt đầu có tiến triển tốt hơn khi tuổi Dậu bắt đầu chủ động quan tâm đến nửa kia và gạt bỏ cái tôi để xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 29/6/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Thân tươi sáng, đặc biệt với những người làm việc tự do. Con giáp này khẳng định được vị thế trên thương trường nên ngày càng có nhiều khách tới mua hàng hoặc đối tác đến ký kết hợp đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong môi trường công sở, tuổi Thân cần phải chú ý đến những đồng nghiệp xung quanh hơn, không nên lúc nào cũng chỉ tập trung vào công việc. Mở rộng quan hệ sẽ khiến bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều.

Ngoài ra, con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho người nhà, bởi một gia đình chỉ yên ấm khi các thành viên biết quan tâm đến nhau. Tuổi Thân nên sẵn sàng nghe người thân tâm sự và đưa cho họ những lời khuyên thật lòng.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.