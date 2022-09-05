Tử vi hôm nay, mùng 10/8 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô may mắn, rẽ phải là núi vàng, rẽ trái là núi bạc, không lo thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 05:17

Trong ngày 10/8 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận nghèo thành giàu, sẽ vô cùng giàu có và hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Sang mùng 10/8 âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ. Tâm trạng hạnh phúc, lại được quý nhân giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Tuất ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui.

Vận may của họ còn lan tỏa tới những người thân và gia đình, ai ở gần họ nhất định sẽ được thơm lây. Đây có thể xem là thời gian may mắn nhất với con giáp này. Hãy đón nhận hạnh phúc ngay trước mắt bạn!

Tử vi hôm nay, mùng 10/8 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô may mắn, rẽ phải là núi vàng, rẽ trái là núi bạc, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
Sang mùng 10/8 âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 10/8 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp. Vận khí của tuổi Tý đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng.

Cục diện sự nghiệp trong thời gian này của con giáp tuổi Tý cũng có sự biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thênh thang. Tuổi Tý cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Tý chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Vậy nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Tử vi hôm nay, mùng 10/8 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô may mắn, rẽ phải là núi vàng, rẽ trái là núi bạc, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 10/8 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ đón may mắn bất ngờ vào ngày 10/8 âm lịch. Quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, phát huy năng lực của bản thân, tiền đồ ngày càng xán lạn, có những thành quả mà không phải ai cũng có được.

Quý nhân còn đưa cho người tuổi Rồng những ý kiến đóng góp có lợi cho sự phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn bảo thủ ý kiến nên lời khuyên cho con giáp này là dù không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của quý nhân thì cũng đừng quá ra mặt phản đối đến mức nảy sinh mâu thuẫn. Chuyện này chẳng mang lại hiệu quả gì còn khiến cho quý nhân phật lòng.

Tử vi hôm nay, mùng 10/8 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô may mắn, rẽ phải là núi vàng, rẽ trái là núi bạc, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Người tuổi Thìn sẽ đón may mắn bất ngờ vào ngày 10/8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 ngày nữa đến Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp quẩy cả gánh tiền, may mắn gõ cửa, giàu sang nhất vùng, lộc lá lên hương

5 ngày nữa đến Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp quẩy cả gánh tiền, may mắn gõ cửa, giàu sang nhất vùng, lộc lá lên hương

Theo tử vi 12 con giáp tiên đoán: Trong 5 ngày đến Tết Trung thu sẽ có 3 con giáp vận may nở rộ, tiền tài đều phát. Vì thế, các bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin mình sẽ là một trong số những con giáp may mắn này.

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