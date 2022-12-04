Tử vi hôm nay (4/12): Tài lộc ‘tụ 3 tụ 4’, túi tiền rủng rỉnh gấp 10, 3 con giáp xây dựng cuộc đời hạnh phúc, ấm êm, đón đầy cát khí vào nhà

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 13:03

Tử vi hôm nay (4/12), 3 con giáp cuộc đời hạnh phúc ấm êm, sẵn sàng bước vào vận trình đầy suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, không bao giờ khiến người khác phải lo lắng do đó luôn được tín nhiệm trong mọi việc.

Tử vi hôm nay (4/12), do phát huy được hết những ưu điểm và tài năng của bản thân đồng thời lại có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Sửu không chỉ thành công trong công việc mà còn thu được vô số kết quả tốt đẹp từ các khoản đầu tư bên ngoài.

Chính vì thế mà tiền bạc không phải là vấn đề mà con giáp này phải đau đầu trong thời gian dài.

Tử vi hôm nay (4/12): Tài lộc ‘tụ 3 tụ 4’, túi tiền rủng rỉnh gấp 10, 3 con giáp xây dựng cuộc đời hạnh phúc, ấm êm, đón đầy cát khí vào nhà - Ảnh 1
Tử vi hôm nay (4/12), Sửu phát huy được hết những ưu điểm và tài năng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Tử vi hôm nay (4/12), con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tử vi hôm nay (4/12): Tài lộc ‘tụ 3 tụ 4’, túi tiền rủng rỉnh gấp 10, 3 con giáp xây dựng cuộc đời hạnh phúc, ấm êm, đón đầy cát khí vào nhà - Ảnh 2
Tử vi hôm nay (4/12), con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay (4/12), tuổi Tuất được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tuất , mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tuất đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tuất được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (5/12 - 11/12), tưng bừng đón tài đón lộc, 3 con giáp đầy may mắn như trúng độc đắc, vận trình ấm êm, bao no bao sung túc dịp cuối năm

Tử vi tuần mới (5/12 - 11/12), tưng bừng đón tài đón lộc, 3 con giáp đầy may mắn như trúng độc đắc, vận trình ấm êm, bao no bao sung túc dịp cuối năm

Tử vi tuần mới (5/12 - 11/12), 3 con giáp sau đây gặt hái mọi thuận lợi, công danh, tình tiền đến tới tấp.

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