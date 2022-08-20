Tử vi hôm nay (20/8), 3 con giáp sau "vén mây mù che phủ", đón ánh nắng rực rỡ từ Ngọc Hoàng, bước vào thời kì HOÀNG KIM không ai sánh bằng, may mắn nở rộ, tiền bạc phải gọi là "đầy ụ"

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 05:38

Những con giáp sau có cơ hội phát tài nhờ có quý nhân phù trợ và gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân là những người có bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó. với họ. Tử vi học có nói hôm nay khi thần tài gõ cửa, mới chính là lúc người tuổi Thân đổi đời. Thời điểm này nhờ được quý nhân giúp đỡ, nhiều cơ hội với người tuổi Thân đã được mở ra. Họ không những được thần tài chiếu cố nồng hậu, mà mọi việc đều may mắn, suôn sẻ.

Thời điểm này người tuổi Thân nên mạnh dạn thử sức mình với những công việc, dự án mới, thử thách bản thân với những công việc khó, đòi hỏi cao hơn. Tự tin vào khả năng của bản thân cộng với thần may mắn luôn song hành thì thành công đến với người tuổi Thân chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, trời sinh tuổi Thân từ khi sinh ra đã mang số mệnh phú quý, nên chỉ cần chăm chỉ, chịu đựng gian khổ một chút, thì một cuộc sống sung túc sẽ đến với họ.

Tử vi hôm nay (20/8), 3 con giáp sau 'vén mây mù che phủ', đón ánh nắng rực rỡ từ Ngọc Hoàng, bước vào thời kì HOÀNG KIM không ai sánh bằng, may mắn nở rộ, tiền bạc phải gọi là 'đầy ụ' - Ảnh 1
Tự tin vào khả năng của bản thân cộng với thần may mắn luôn song hành thì thành công đến với người tuổi Thân chỉ là vấn đề thời gian. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường là người có trí thông minh, sự nhanh nhẹn, quyết đoán và khí chất hơn người. Với sự linh hoạt khả năng giao tiếp tài giỏi, họ luôn khiến những người xung quanh nể phục và ngưỡng mộ. Tuổi Tý là người có ý thức làm giàu từ rất sớm, lớn lên họ thường tự tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng họ cũng là một trong những con giáp có hồng phúc lớn nên bất kể khi nào gặp khó khăn, sóng gió người tuổi Tý cũng đều có quý nhân xuất hiện kịp thời hóa giải.

Theo tử vi học cho thấy, từ hôm nay, cuộc sống của người tuổi Tý sẽ như bước sang một chương mới, tươi đẹp, hạnh phúc và viên mãn hơn. Họ sẽ gặp được rất nhiều quý nhân ra tay giúp đỡ, chính vì vậy mà sự nghiệp của họ từng bước đạt được những thành công lớn. Tuổi Tý sẽ dễ dàng đạt được vị trí danh vọng như họ hằng mơ ước. Chưa kể tài vận cũng theo đà đó mà tăng tiến theo, chuyện giàu có, sung túc sẽ không còn là ước mơ xa vời với họ nữa.

Tử vi hôm nay (20/8), 3 con giáp sau 'vén mây mù che phủ', đón ánh nắng rực rỡ từ Ngọc Hoàng, bước vào thời kì HOÀNG KIM không ai sánh bằng, may mắn nở rộ, tiền bạc phải gọi là 'đầy ụ' - Ảnh 2
Theo tử vi học cho thấy, từ hôm nay, cuộc sống của người tuổi Tý sẽ như bước sang một chương mới, tươi đẹp, hạnh phúc và viên mãn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay, yếu tố phong thủy trong ngũ hành sẽ đồng hành cùng với tuổi Dần giúp con giáp này có tài vận bùng nổ. Khoảng thời gian này là cơ hội tốt để tuổi Dần có nguồn thu nhập gấp bội. Họ xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp nhất nhờ sự cố gắng không biết mệt mỏi của bản thân trong suốt thời gian qua.

Bản thân những chú Hổ là những người thông minh, có tầm nhìn xa rộng. Tuổi Dần học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Hôm nay, tuổi Dần có thể đề xuất những ý tưởng sáng tạo mà bản thân mình nghĩ ra, mạnh dạn triển khai, áp dụng vào thực tế. Một trong số những ý tưởng đó có thể đem đến một nguồn lợi lớn cho bản thân và gia đình người tuổi Dần.

Hôm nay, nhờ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hợp nhất nên tuổi Dần sẽ không gặp phải trở ngại trong công việc. Con giáp này có khả năng được thăng chức, tăng lương và đạt tới đỉnh cao trong cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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