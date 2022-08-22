Tử vi đúng 9h sáng thứ Hai (22.8.2022), Sao May Mắn nhập mệnh, 3 con giáp bước qua ngày mới là thấy tiền, tranh thủ cơ hội vươn lên, làm giàu không khó, giàu có 3 đời

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 07:34

Chúc mừng những con giáp sau đây có một ngày mới thăng tiến với tiền tài, công danh bủa vây trước mặt.

Tuổi Tỵ

Thời vận của tuổi Tỵ đến từ đúng 9h sáng thứ Hai (22.8.2022), thời hoàng kim như sao may mắn. Bạn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của người tuổi Tỵ kéo dài liên tiếp. Trong khoảng thời gian này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió. Cố gắng nắm bắt thời cơ.

Tử vi cho hay, trong thời gian này tốc độ thăng quan tiến chức của bạn cực nhanh. Tỵ trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ.

Tử vi đúng 9h sáng thứ Hai (22.8.2022), Sao May Mắn nhập mệnh, 3 con giáp bước qua ngày mới là thấy tiền, tranh thủ cơ hội vươn lên, làm giàu không khó, giàu có 3 đời - Ảnh 1
Những con giáp thành công trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi đúng 9h sáng thứ Hai (22.8.2022), người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏai mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Tuy nhiên, họ cũng là người thiếu quyết đoán. Đôi lúc vì sợ rủi ro nên Mùi chần chừ khi đứng trước cơ hội.

Người tuổi Mùi có tính cách khá thất thường nhưng khi cơ hội đến với mình, con giáp này cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Tử vi đúng 9h sáng thứ Hai (22.8.2022), Sao May Mắn nhập mệnh, 3 con giáp bước qua ngày mới là thấy tiền, tranh thủ cơ hội vươn lên, làm giàu không khó, giàu có 3 đời - Ảnh 2
Con giáp tài chính rất vượng trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 9h sáng thứ Hai (22.8.2022), người tuổi Mùi có thêm cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Với thái độ cầu thị, bản mệnh sẽ được lãnh đạo đánh giá cao. Nếu như chăm chỉ và chỉn chu hơn nữa trong công việc thì Mùi sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và kiếm thêm thu nhập. Con giáp này bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. May mắn thay, con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, thăng tiến trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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