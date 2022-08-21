Đúng tuần mới (22.8 - 28.8) 3 con giáp vét sạch túi thần tài, mở cửa là tiền đổ về tận nhà, của cải chất đầy như núi

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 23:31

Tử vi của tuần mới (22.8 - 28.8) chúc mừng 3 con giáp có cát thần theo chân, hỷ vận vây quanh, sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Hợi

Đúng tuần mới (22.8 - 28.8) tuổi Hợi được “đặc cách” hưởng nhiều ưu ái. Đầu tiên, họ sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc, xứng đáng với công sức và năng lực của họ. Bên cạnh đó, Hợi bắt đầu nhen nhúm ý tưởng kinh doanh, điều này sẽ giúp họ cải thiện cuộc sống rất nhiều nếu thành công.

Đúng tuần mới (22.8 - 28.8), bạn sẽ càng ngày càng giàu có và thuận lợi hơn, dự báo trong tháng 8 năm nay, Hợi sẽ có nhiều niềm vui và cơ hội bất ngờ, thời điểm này bạn có một nguồn năng lượng tuyệt vời, hãy cố gắng làm việc nhé, giấc mơ nhà lầu, xe hơi sẽ đến với bạn sớm thôi.

Đúng tuần mới (22.8 - 28.8) 3 con giáp vét sạch túi thần tài, mở cửa là tiền đổ về tận nhà, của cải chất đầy như núi - Ảnh 1
Chúc mừng con giáp Hợi có vận số may mắn liên tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người sinh tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi nhưng bị vận xui đeo bám dai dẳng suốt năm vừa qua. Không thất bại trong đầu tư thì bị kẻ xấu hãm hại, tiền cứ đến rồi đi trong tích tắc. Thế nhưng đừng quá buồn phiền nữa, đúng tuần mới (22.8 - 28.8), Mão sẽ được trời thương, Thần Tài giúp sức, ban phước bù đắp tất cả.

Mão nhanh chóng thành công, có quý nhân phù trợ, vận trình tăng tiến như diều gặp gió. Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc khởi sắc, đầu tư đâu thắng đó, sinh tài sinh lộc. Càng về cuối tháng càng giàu, bước chân ra đường là “dẫm phải hũ vàng”, kinh doanh buôn bán thu về lợi nhuận khủng. Đây cũng chính là bàn đạp giúp những ngày tới Mão vô cùng viên mãn, chỉ cần tập trung và làm việc hết sức, chắc chắn Mão sẽ sớm trở thành đại gia.

Đúng tuần mới (22.8 - 28.8) 3 con giáp vét sạch túi thần tài, mở cửa là tiền đổ về tận nhà, của cải chất đầy như núi - Ảnh 2
Con giáp Mão có tài lộc thăng tiến hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhạy cảm, tinh tế, người tuổi Mùi lại có tài năng lãnh đạo nên càng dễ gặt hái thành công khi đảm nhận đúng vị trí. Vận may của con giáp này sẽ bước vào thời kỳ bùng nổ đúng tuần mới (22.8 - 28.8). Mùi sẽ đạt được một thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Bước tiến lớn có thể giúp Mùi thăng chức, tăng lương, nâng cao quyền lực và cả tài lực.

May mắn không chỉ gói gọn trong một năm mà còn kéo dài liên tiếp. Đây là giai đoạn vượng khí của Mùi dồi dào nhất. Con giáp này nên tranh thủ cơ hội làm ăn, làm giàu hoặc triển khai các dự định lớn như khởi nghiệp. Nếu làm kinh doanh hay mở rộng phạm vi công việc, người tuổi Mùi cũng nên tìm tới các cao nhân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày đầu tuần (22 - 23/8) Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp được lộc trời, trúng số độc đắc, tài mệnh như hoa nở, tình tiền không thiếu

2 ngày đầu tuần (22 - 23/8) Thần Tài điểm sổ, 3 con giáp được lộc trời, trúng số độc đắc, tài mệnh như hoa nở, tình tiền không thiếu

Tử vi đúng 2 ngày đầu tuần (22 - 23/8), những người này có cơ may chạm tay vào lộc trời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nhất định sẽ giàu.

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