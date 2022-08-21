Tử vi đúng 2 ngày đầu tuần (22 - 23/8), những người này có cơ may chạm tay vào lộc trời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nhất định sẽ giàu.
- Vào cuối ngày mai (22/8), Thần Tài ‘thổi lộc’ căng túi, 3 con giáp giàu có nhất nhì sổ tài lộc, vận may trúng độc đắc, dòng tiền đổ về không sợ thiếu
- Tử vi tuần mới (22.8 - 28.8): Số trời định sẵn, 3 con giáp gặp may liên tiếp, tháng 8 thăng hoa, tháng 9 tiền tiêu thoải mái, tháng 10 mua nhà, sắm xe
Tuổi Thìn
Thìn thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.
Theo tử vi, 2 ngày đầu tuần (22 - 23/8), người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Ở lĩnh vực mới muốn thử sức, bạn còn kiếm được bạc tỷ nhanh chóng. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.
Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Thời gian tới, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong thời điểm này, Thìn có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.
Tuổi Tý
Tử vi nói rằng vận số của người tuổi Tý 2 ngày đầu tuần (22 - 23/8) như cá gặp nước, có cơ hội thăng tiến, làm đâu thắng đó, dễ đạt thành tựu vượt bậc.
Tuổi Tý là kiểu người không quá tham vọng. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ tìm được cơ hội phát tài. Đặc biệt, người tuổi Tý không chỉ may mắn về đường công danh tài lộc mà chuyện tình duyên cũng viên mãn. Nếu còn đang độc thân, tuổi Tý có thể tìm được cơ hội gặp người tâm đầu ý hợp.
Tuổi Mão
Mão hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến nên đi đến đâu, làm việc ở môi trường nào cũng có nhiều người quan tâm, giúp đỡ. Nhờ vậy mà cuộc đời bạn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ bạn mọi lúc khó khăn. Công việc suôn sẻ có cơ hội lên chức cũng nhờ những mối quan hệ này.
Theo tử vi, đây là con giáp có vận số bình yên nhất. Cuộc đời của họ không trải qua nhiều thăng trầm càng không phải gặp những nỗi sợ hãi âu lo nào quá đáng. Hơn thế người này có ngoại hình xinh đẹp, cơ hội lấy chồng đại gia là trong tầm tay, cả đời được cung phụng nâng niu.
2 ngày đầu tuần (22 - 23/8), có được sự tin tưởng của cấp trên và cơ hội kiếm tiền ngày một nhiều, thăng quan tiến chức. Cơ hội chạm đỉnh công danh cao ngất trời. Thử xem trò may rủi có giúp bạn đổi đời sau 1 đêm hay không? Một điều chắc chắn là bạn có cơ hội giữ chức vụ to trong công ty có được vị thế lớn trong xã hội, tiền bạc tiêu không xuể.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm