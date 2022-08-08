Tử vi đúng 3 ngày tới (11/8): 3 con giáp chính thức thoát khỏi nạn Tam Tai, song hỷ lâm môn, đỏ cả tình lẫn tiền, chỉ việc ngồi đung đùi hưởng lộc

Tử vi cho biết, những con giáp dưới đây được Thần Tài bám gót, quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng thành công giàu có trong 3 ngày tới (11/8).

Tuổi Mão Tử vi cho biết từ năm Nhâm Dần, tuổi Mão bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu. Ảnh minh họa: Internet Đúng 3 ngày tới đây (11/8), ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Mão. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Thầy tử vi cho biết những người tuổi Mão nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Mão muốn khởi nghiệp kinh doanh. Tuổi Tý Người tuổi Tý thẳng thắn, bộc trực, thích trải nghiệm những điều mới lạ, luôn cố gắng là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Ảnh minh họa: Internet Đúng 3 ngày tới đây (11/8), bước vào cục diện tam hợp nên vận sự nghiệp của con giáp tuổi Tý cực kỳ hanh thông. Mọi việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn những ngày trước rất nhiều. Không chỉ vậy, con giáp này còn được vô số cát tinh soi chiếu đem đến vận kim tiền hưng phát. Trong đó cát tinh “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” giúp đem lại vô số cơ hội thăng tiến cũng như cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Người tuổi Tý có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang. Tuổi Ngọ Tử vi nói rằng thời vận của tuổi Ngọ đúng 3 ngày tới (11/8), cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ nhiều tháng liên tiếp. Người tuổi Ngọ vốn nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian tới, tiền của nhiều vô kể. Ảnh minh họa: Internet Nhờ sao tốt chiếu mệnh mà những vận xấu và khó khăn trong cuộc sống của Ngọ cũng dần lùi xa. Đây là lúc để người tuổi Ngọ thu được thành quả từ sự cố gắng không ngừng của bản thân trong thời gian trước đó và kiếm tiền gấp đôi, gấp ba trước đây. Đặc biệt, nhờ những kinh nghiệm tích lũy được cũng như các mối quan hệ mà mình có, thì tuổi Ngọ cũng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân. Nếu bạn đầu tư vào đâu đó, khởi nghiệp kinh doanh hoặc làm nghề tay trái thì chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận khả quan. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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