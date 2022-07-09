Tử vi đúng 15h ngày mai (10/7): 3 con giáp được Thần Tài phù hộ, ăn nên làm ra, tiền bạc sắp tới chảy đều vào túi, cuộc sống thăng hoa, tình duyên đỏ chói

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 18:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 15h ngày mai (10/7) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài phù hộ, tiền bạc ăn nên làm ra, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 15h ngày mai (10/7), con đường hậu vận của người tuổi Tỵ diễn ra cự kỳ êm xuôi khi họ được Thần Tài ưu ái khá nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. 

Tuy nhiên, để có được những điều đó con giáp này nên kiên trì và nỗ lực nhiều hơn thì mới nắm giữ được cơ may tiền bạc. Cái gì cũng có giá của nó, Tỵ phải chịu khá nhiều áp lực trong chuyện này. Thời gian này, người làm kinh doanh có thể sẽ đón nhận lợi nhuận tăng cao, nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. 

Tài trí, khả năng ứng biến cùng sự quyết đoán của Tỵ sẽ giúp cho bản mệnh có vận trình vượng phát. Tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim, chuyện tình cảm của những chú Rắn đang khá thuận lợi. Nếu kiểm soát tốt cái tôi cá nhân của mình và học cách yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau thì hạnh phúc sẽ kéo dài bền vững như mong đợi.

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 15h ngày mai (10/7), con đường hậu vận của người tuổi Tỵ diễn ra cự kỳ êm xuôi khi họ được Thần Tài ưu ái khá nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường là kiểu người có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình. Nhờ vậy, mà trong bất kỳ môi trường nào họ cũng được nhiều người yêu quý và giúp đỡ ngược lại khi con giáp này cần. 

Đúng 15h ngày mai (10/7), đường đi nước bước của Mão sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp này trong thời gian tới chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, tuổi Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình của Mão trong thời điểm này là không có gì có thể ngăn trở họ giàu lên. 

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Đúng 15h ngày mai (10/7), đường đi nước bước của Mão sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi tài lộc hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian tới, công việc của người tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, con giáp này được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ. 

Đặc biệt theo tử vi 12 con giáp, đúng 15 giờ ngày mai (10/7) do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, bản mệnh có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu…qua đó mang lại cho con giáp này khoản tiền khủng. 

Chính vì vậy, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, Ngọ chỉ cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

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Tử vi 12 con giáp, đúng 15 giờ ngày mai (10/7) do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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