Tử vi dự đoán tuần mới (24/10 - 30/10), 3 con giáp đổi vận sang trang, công danh sự nghiệp bức phá, tiền bạc tứ phía đổ về, ra đường đạp trúng mỏ vàng, giàu sang chạm nóc

3 con giáp trở mình ngoạn mục, tiền bạc ồ ạt đổ vào nhà, quơ tay ôm trọn bạc vàng, giàu có không ai sáng bằng.

Tuổi Sửu Sửu thẳng thắn, cương trực nên vô tình gây thù chuốc oán với không ít người. Thế nhưng, nếu tiểu nhân ra sức ganh ghét đố kỵ, dùng đủ chiêu hèn kế bẩn để hãm hại thì Sửu cũng được quý nhân hết lòng chiếu cố, chở che qua mọi kiếp nạn. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới con giáp may mắn này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Tuổi Sửu được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, thời gian này, con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Sửu cũng gặp may mắn về tình cảm, tìm được tình yêu đích thực trong đời, từ đó tình duyên và sự nghiệp đều vượng phát.

Những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại, nếu như không thể trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để, cuộc sống vật chất lẫn tinh thần đều viên mãn thăng hoa. Tử vi học có nói, tuổi Sửu sẽ có một cuộc sống ấm no sung túc bất ngờ, vào những tháng cuối năm, mọi thứ mới chuyển biến tích cực một một cách không ai ngờ. Những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại, nếu như không thể trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để, cuộc sống vật chất lẫn tinh thần đều viên mãn thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tỵ ham học hỏi, có chí tiến thủ nên sau những khốn khó, thất bại Tỵ không hề nao núng. Vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Tỵ sẽ được đáp đền xứng đáng với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đây chính là thời hoàng kim của con giáp giàu có này. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên không chỉ tuần mới này mà cả năm của Tỵ sẽ phú quý an nhàn.

Xem tử vi tuần tới, người tuổi Tỵ sẽ sự nghiệp lên hương, tiền tài ấn tượng, vận trình thăng hoa. Tỵ làm đâu thắng đó, tiền về đều đều, chẳng mấy chốc con giáp này sẽ tích lũy được một khối tài sản lớn. Không những thế, con giáp này cũng đón nhận nhiều cơ hội đổi đời và nắm trong tay khả năng xoay chuyển tình thế, biến nghèo thành giàu có, cuộc sống nhờ vậy mà viên mãn hạnh phúc ít ai sánh bằng. Được hưởng trọn phúc khí mà ơn trên ban xuống nên con giáp có những bức phá không ngừng trong công việc, dù có tiểu nhân cản phá cũng sẽ thuận lợi bước qua. Người tuổi Tỵ sẽ sự nghiệp lên hương, tiền tài ấn tượng, vận trình thăng hoa, Tỵ làm đâu thắng đó, tiền về đều đều, chẳng mấy chốc con giáp này sẽ tích lũy được một khối tài sản lớn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trời sinh Dậu là người cực khôn khéo, tinh anh. Nếu người khác có suy nghĩ “Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” thì Dậu luôn là người đi tắt đón đầu xu thế, tạo nên tiếng vang lớn cho sự nghiệp của mình. Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Dậu chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Tử vi cho biết, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong tuần mới tới đây, tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần, những khó khăn tuần trước sẽ tìm được cách giải quyết. Cụ thể những ngày đầu tuần công việc suôn sẻ bất ngờ, kéo theo tài vận dồi dào. Thần Tài soi chiếu, tuổi Dậu không những gặp may mắn hơn mà còn được quý nhân trợ mệnh, mở ra những hướng đi mới. Người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. Với sự thông minh tinh tế, tuổi Dậu nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Thần Tài soi chiếu, tuổi Dậu không những gặp may mắn hơn mà còn được quý nhân trợ mệnh, mở ra những hướng đi mới, người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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