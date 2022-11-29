Tử vi dự đoán 3 ngày 30, 1, 2/12/2022, PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tiền bạc cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 10:02

3 con giáp phúc khí tràn đầy, gánh lộc về nhà, tài lộc vượng phát, hỷ sự liên miên, tài lộc tiêu mãi không hết.

Tuổi Mão

Mão là những người tài năng, giỏi giang, dám thử thách bản thân. Con giáp này cũng là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Trong công việc, Mão thể hiện bản thân là người sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Thời gian này, người tuổi Mão có tài lộc vượng phát. Mọi nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp. Chỉ cần nắm bắt cơ hội thì tiền bạc, của cải sẽ về tay người tuổi này.

Đúng 3 ngày tới chính là thời kỳ hoàng kim của những người tuổi Mão. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ tốt thì sẽ tuổi Mão sẽ có những bước phát triển vượt bậc, cuộc sống tài lộc cũng vì thế mà thăng hạng đáng kể. Được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ, cùng thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban nên vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Mão sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

Tử vi dự đoán 3 ngày 30, 1, 2/12/2022, PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tiền bạc cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát - Ảnh 1
Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Mão sẽ có vô số cơ hội phát tài, chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Con giáp này có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Sửu nhất định sẽ thực hiện. Tử vi cho biết, con giáp tuổi Sửu được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Đúng 3 ngày tới, người tuổi Sửu đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Sửu hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Sửu đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. 

Con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, Sửu sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Tử vi dự đoán 3 ngày 30, 1, 2/12/2022, PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tiền bạc cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát - Ảnh 2
Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Sửu hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt, bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Sửu đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người có trách nhiệm, yêu cầu cao đối với bản thân và mọi người xung quanh, nên sẽ là người thành công. Tử vi 3 ngày tới cho biết, công việc của tuổi Hợi sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ. Con giáp này phất lên làm giàu nhờ vào loạt cơ hội được Thần Tài ban phát. Sự nghiệp của con giáp may mắn lên như diều gặp gió.

Người tuổi Hợi sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Hợi cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần Hợi chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có những bước tiến không ngờ. Thời gian tới chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

Những người tuổi Hợi càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của Hợi. Tuổi Hợi còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, con giáp này chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp.

Tử vi dự đoán 3 ngày 30, 1, 2/12/2022, PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tiền bạc cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát - Ảnh 3
Tuổi Hợi còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, con giáp này chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 ngày tới tử vi hôm nay tử vi hàng ngày xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông