Thần Tài ban lộc, đúng 15h chiều nay (29/11), 3 con giáp chuẩn bị rủ nhau 'may túi ba gang' mà đựng tiền, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền bạc ùa về như nước, rủng rỉnh tiêu xài không lo hết

Tử vi cuối cho biết Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Mão. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên Mão không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Tài lộc của Mão ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Mèo.

Con giáp này có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đúng 15h chiều nay sẽ được sao chiếu mệnh chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn.Con giáp này có nhiều cơ hội, kiếm được nhiều tiền, trúng số phát triển suôn sẻ hơn trên con đường khởi nghiệp, khối tài sản bạn có được ngoài sức mơ ước, tiền bạc rủng rỉnh.

Mọi việc của tuổi Dần sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Dần sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt. Về tài chính, nhờ tinh thần tích cực cùng vận may có được, Dần sẽ thu về kết quả bất ngờ. Tài lộc đổ vào túi, con giáp may mắn này còn có cơ hội phát triển cao hơn trong sự nghiệp.

Chỉ cần không ngừng cố gắng, thử thách bản thân, Dần sẽ có nhiều may mắn hơn trong tương lai. Tuổi Dần dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Dần biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát.

Tuổi Dần dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Dần biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi luôn tận tâm trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Đúng 15h chiều nay, vận may của họ tăng lên gấp bội, vận may mở rộng, có nhiều cơ hội, xoay chuyển thành công, cũng có thể tìm ra những hướng đi mới trong sự nghiệp, nâng cao hiệu quả công việc dưới sự hướng dẫn của quý nhân.

Những người tuổi Hợi có tài vận khá tốt. Do gặp được quý nhân nên con giáp này luôn gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý. Tài vận của tuổi Hợi vượng phát, con giáp này đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Hợi còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.

Người tuổi Hợi làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Hợi sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.