Tử vi dự đoán 3 con giáp 'trúng số độc đắc' tuần mới (26/9 - 2/10/2022), ăn lộc trời cho - chớp mắt là có tiền, có thể hóa hung thành cát, cuộc sống luôn giàu sang phú quý, phát tài không ngừng nghỉ

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 07:23

Tử vi chỉ rõ, bước sang tuần mới, 3 con giáp dưới đây nhận lộc trời ban, làm gì cũng may mắn, sự nghiệp bừng sáng, công danh xán lạn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trong tuần này có thể sẽ đạt được những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh được Hữu Bật cát tinh độ mệnh nên bước đường phía trước càng ngày càng hanh thông. Tài lộc của những chú Chuột ở thời điểm này khá vượng. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy thu nhập của con giáp này đang gia tăng đáng kể.

Tử vi nói rằng, con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may lớn. Trong tuần, sự nghiệp của tuổi Tý phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn. Cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này, nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Tý được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức. Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Tử vi dự đoán 3 con giáp 'trúng số độc đắc' tuần mới (26/9 - 2/10/2022), ăn lộc trời cho - chớp mắt là có tiền, có thể hóa hung thành cát, cuộc sống luôn giàu sang phú quý, phát tài không ngừng nghỉ - Ảnh 1
Con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may lớn, trong tuần, sự nghiệp của tuổi Tý phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Do được Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Sửu sẽ trở thành một trong những con giáp phát tài trong tuần. Tuổi Sửu giành được khá nhiều thành công trong công việc. Được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên con giáp này thẳng tiến đến mục tiêu của mình. Sửu khiến cho mọi người ngạc nhiên vì những thành tích đáng nể mình đạt được.

Con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Nhờ làm việc có tài, có tâm, họ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Sửu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác. Con giáp này có thể họn được bạn hàng tốt, đối tác triển vọng, mang lại lợi nhuận cao cho công ty và bản thân.

Tử vi dự đoán 3 con giáp 'trúng số độc đắc' tuần mới (26/9 - 2/10/2022), ăn lộc trời cho - chớp mắt là có tiền, có thể hóa hung thành cát, cuộc sống luôn giàu sang phú quý, phát tài không ngừng nghỉ - Ảnh 2
Được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên con giáp này thẳng tiến đến mục tiêu của mình, Sửu khiến cho mọi người ngạc nhiên vì những thành tích đáng nể mình đạt đượ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn và luôn kiên cường trong mọi việc. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của tuổi Mão ngày càng tốt. Tuần tới, tuổi Mão được dự đoán có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên.

Người tuổi Mão sẽ từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Mão làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

Tài lộc trong tuần cực vượng, Thần Tài giúp cho bản mệnh kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình. Yếu tố may mắn tạo cho con giáp này cơ hội để phát tài phát lộc, không phải lo lắng khi kinh doanh buôn bán hay đầu tư tiền bạc.

Tử vi dự đoán 3 con giáp 'trúng số độc đắc' tuần mới (26/9 - 2/10/2022), ăn lộc trời cho - chớp mắt là có tiền, có thể hóa hung thành cát, cuộc sống luôn giàu sang phú quý, phát tài không ngừng nghỉ - Ảnh 3
Người tuổi Mão sẽ từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội, con giáp này được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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