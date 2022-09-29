Tử vi nói rằng, tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn nhất ngày mai (30/9). Từ thời gian này trở đi, bản mệnh sẽ gặp vận may về tiền bạc.

Tuổi Dần cung cần chú ý ngày mai (30/9) mọi việc nên được làm một cách từ tốn, không vội vàng. Muốn có nhiều tiền bạc thì phải thật chăm chỉ, nỗ lực. Những bước tiến chậm mà chắc trên con đường sự nghiệp sẽ giúp tuổi Dần nâng tầm tài vận lên trong thời gian tới.

Tử vi dự báo ngày mai (30/9), người làm công ăn lương tuổi Dần sẽ có thêm một khoản thu nhập mới. Nó có thể là tiền thưởng hoặc cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái. Mặc dù sẽ hơi vất vả một chút nhưng bù lại tuổi Dần sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết, thời gian sắp tới vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Tử vi dự báo ngày mai (30/9), sức khỏe của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phá ngày mai (30/9), người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, ngày mai (30/9), Thần Tài độ lượng, là năm đế vượng của người tuổi Mùi. Con giáp này đón nhận vận thế hanh thông. Đây là thờ điểm tốt để tuổi Mùi làm những việc quan trọng như chuyển nhà, kết hôn, sinh con.

Ngày mai (30/9), tuổi Mùi tiếp tục đón nhận vận trình tốt đẹp, mọi sự suôn sẻ, đây là năm tam hội của tuổi Mùi, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc và tài vận. Thời gian này là lục hợp của người tuổi Mùi nên vận thế của bản mệnh thông suốt, bên cạnh luôn có quý nhân đưa đường chỉ lối.

Tử vi dự đoán tuổi Mùi là con giáp may mắn nhất ngày mai (30/9), Thần Tài độ lượng, trúng số độc đắc, giàu có bất ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

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