Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8), 3 con giáp một tay làm nên sự nghiệp, tài lộc bủa vây, vận may giăng lối, hưởng sung túc đến mãi về sau

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 16:16

3 con giáp may mắn được lộc thần Tài cho, đúng là sống có đức mặc sức mà ăn.

Tuổi Mùi

Phần lớn người tuổi Mùi có trí tuệ cảm xúc cao. Từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện mình là người điềm đạm, hiền lành, không thích gây gổ, tranh đoạt. Từ khi sinh ra họ đã gặp nhiều may mắn, vận khí tốt, cuộc đời suôn sẻ.

Trong 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt.

Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, vài ngày tới người tuổi Mùi có thể đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8), 3 con giáp một tay làm nên sự nghiệp, tài lộc bủa vây, vận may giăng lối, hưởng sung túc đến mãi về sau - Ảnh 1
Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm 2022 tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, từ 2 ngày cuối tuần này, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Thời gian tới, tuổi Thân nhận nhiều mối làm ăn lớn khiến bạn kiếm thu nhập tăng lên nhanh chóng. Hoàn toàn có thể đầu tư mở rộng thị trường để củng cố nguồn thu nhé. Tin tưởng vào trực giác của bản thân, bạn sẽ trải qua sự dồi dào và thành công nhưng hãy cẩn thận đừng khoe khoang hoặc "ném" vận may của bạn ra xung quanh bởi vì sự ghen tị của kẻ khác đang vây quanh bạn lúc này.

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8), 3 con giáp một tay làm nên sự nghiệp, tài lộc bủa vây, vận may giăng lối, hưởng sung túc đến mãi về sau - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần, tuổi Thân nhận nhiều mối làm ăn lớn khiến bạn kiếm thu nhập tăng lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần này, Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình trong công việc. Với tài năng nổi bật của mình, Thìn có thể thu hút sự chú ý của người khác và nhận được nhiều sự ủng hộ hơn để đạt được sự phát triển ổn định trong sự nghiệp và gặt hái thành công cho riêng mình.

Trong 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Thìn có thêm tin vui, may mắn không mời mà đến, phúc khí ập đến, tài lộc bủa vây, tay trong tay với quý nhân, không ngại khó khăn. Con giáp này cũng khá nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao, rất kiên nhẫn khi làm việc.

Trong nhà cũng sắp đón thêm thành viên mới hoặc có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở, bệnh tật. Bản mệnh cứ tích cực làm việc và chăm hành thiện thì trời không tiếc cho bạn thứ gì hết, chỉ cần biết điều thôi thì dần dần sẽ có tất cả mọi thứ nên đừng có lo hơn thua được mất.

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8), 3 con giáp một tay làm nên sự nghiệp, tài lộc bủa vây, vận may giăng lối, hưởng sung túc đến mãi về sau - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Thìn có thêm tin vui, may mắn không mời mà đến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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