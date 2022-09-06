Tử vi dự đoán 14 ngày tới (từ 7 - 20/9/2022), đất trời xoay chuyển, 3 con giáp gặp nhiều tin lành, vận trình tươi sáng, tiền bạc phủ phê, công danh sự nghiệp đỏ chói như son

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 21:31

Trong 14 ngày tới, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi.

Tuổi Tuất

Tuất là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Người tuổi Tuất 14 ngày tới đây sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ Thần Tài. Con giáp tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Tuất gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ. Nhìn chung, thời gian tới sẽ là lúc đáng mong chờ với nhiều điều kiện thăng hoa viên mãn cho tuổi Tuất.

Tử vi dự đoán 14 ngày tới (từ 7 - 20/9/2022), đất trời xoay chuyển, 3 con giáp gặp nhiều tin lành, vận trình tươi sáng, tiền bạc phủ phê, công danh sự nghiệp đỏ chói như son - Ảnh 1
Người tuổi Tuất 14 ngày tới đây sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ Thần Tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Trong 14 ngày sắp tới, người tuổi Mùi làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Con giáp tuổi Mùi có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Tử vi dự đoán 14 ngày tới (từ 7 - 20/9/2022), đất trời xoay chuyển, 3 con giáp gặp nhiều tin lành, vận trình tươi sáng, tiền bạc phủ phê, công danh sự nghiệp đỏ chói như son - Ảnh 2
Trong 14 ngày sắp tới, người tuổi Mùi làm ăn phát đạt, của cải tăng lên, buôn bán một vốn bốn lời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong số những con giáp, tuổi Thân là những người chịu thương chịu khó nhất, tuổi Thân thường không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành vào giai đoạn trung niên. Bản chất tuổi Thân là người hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống với mong muốn chỉ cần an yên là đủ.

Tử vi học có nói, tuổi Thần phải đợi đến một giai đoạn nhất định nào đó thì vận may của họ sẽ lội ngược dòng. Trong 14 ngày tới, tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ được thần tài chiếu cố hết mực.

Từ thời gian này trở đi, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi.

Tử vi dự đoán 14 ngày tới (từ 7 - 20/9/2022), đất trời xoay chuyển, 3 con giáp gặp nhiều tin lành, vận trình tươi sáng, tiền bạc phủ phê, công danh sự nghiệp đỏ chói như son - Ảnh 3
Trong 14 ngày tới, tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ được thần tài chiếu cố hết mực. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số lớn đúng 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp đỏ tiền - đỏ bạc - đỏ tình duyên, phúc vận dồi dào, công danh xán lạn, sung túc không ai bằng

Trúng số lớn đúng 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp đỏ tiền - đỏ bạc - đỏ tình duyên, phúc vận dồi dào, công danh xán lạn, sung túc không ai bằng

Bước sang 2 ngày cuối tuần, vận trình của 3 con giáp này được dự báo có khởi sắc, thành công chạm đỉnh.

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