Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút chiều nay ngày (4/12/2022) 3 con giáp đón nhận "Phước Lộc trời ban". Đạt nhiều thành tựu may mắn, 99% mua gì trúng đó, tiền chất như núi. Thương Quan giúp đỡ tuổi Hợi thu tiền tài bộn tay.

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 09:16

Vận trình ngày (4/12/2022) 3 con giáp có công việc đạt nhiều thành tựu. Vận trình tài lộc ổn định. Có được thêm những khoản thu mới giúp bạn không cần lo lắng về tài chính.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút chiều nay ngày (4/12/2022) 3 con giáp đón nhận 'Phước Lộc trời ban'. Đạt nhiều thành tựu may mắn, 99% mua gì trúng đó, tiền chất như núi. Thương Quan giúp đỡ tuổi Hợi thu tiền tài bộn tay. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút chiều nay ngày (4/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Hợi khá tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút chiều nay ngày (4/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Hợi khá tốt. Thương Quan giúp bản mệnh hoàn thành công việc nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, con giáp này luôn giữ mối quan hệ hòa nhã với đồng nghiệp nên khi gặp khó khăn họ đều sẵn sàng giúp đỡ.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Quý nhân phù trợ giúp bạn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Theo đó, bản mệnh không cần quá lo lắng về tiền bạc và có thể đầu tư cho những dự án mà mình mong muốn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hòa thuận. Đôi lứa thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong mọi khó khăn. Một số bạn dự tính sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham gia các buổi tiệc do bạn bè tổ chức.

Tuổi Sửu

 

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút chiều nay ngày (4/12/2022) 3 con giáp đón nhận 'Phước Lộc trời ban'. Đạt nhiều thành tựu may mắn, 99% mua gì trúng đó, tiền chất như núi. Thương Quan giúp đỡ tuổi Hợi thu tiền tài bộn tay. - Ảnh 2

Sự nghiệp phát triển cũng kéo theo tin vui về tài lộc. Người làm công nhận được nhiều khoản thưởng nóng tương xứng với công sức bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút chiều nay ngày (4/12/2022) Sao Bách Việt mang tới vận đào hoa cho tuổi Sửu trong tuần mới, vì thế bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đón những tin vui tình cảm. Dù là người độc thân hay các cặp đôi, người đã lập gia đình đều có thể yên tâm khi nhân duyên đang rất rộng mở, tình cảm có tín hiệu tích cực.

Cụ thể, đôi lứa, vợ chồng hóa giải được nhiều mâu thuẫn trước đó. Cả hai bên đều chủ động gác lại cái tôi để cùng vun vén, gìn giữ tình yêu này. 

 

Trong khi đó, người độc thân có một tuần vượng duyên khác giới, các mối quan hệ trong công việc hay ngoài cuộc sống đều có thể giúp bạn tìm thấy một nửa phù hợp, hãy mở lòng hơn để không bỏ lỡ tình yêu.

 

Trên phương diện sự nghiệp, bạn giải quyết công việc vô cùng nhanh chóng nhờ khả năng tập trung cao. Bạn không ngại giải quyết những vấn đề hóc búa còn tồn tại suốt bấy lâu nay, khiến lãnh đạo vô cùng ấn tượng. Cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương đã không còn xa nữa.

 

Sự nghiệp phát triển cũng kéo theo tin vui về tài lộc. Người làm công nhận được nhiều khoản thưởng nóng tương xứng với công sức bỏ ra.

Còn người làm ăn kinh doanh, giữa tuần là khoảng thời gian tài lộc vượng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động mở rộng quy mô làm ăn, kí kết hợp đồng.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút chiều nay ngày (4/12/2022) 3 con giáp đón nhận 'Phước Lộc trời ban'. Đạt nhiều thành tựu may mắn, 99% mua gì trúng đó, tiền chất như núi. Thương Quan giúp đỡ tuổi Hợi thu tiền tài bộn tay. - Ảnh 3

 Có được rất nhiều cơ hội kiếm tiền đầu tay, biết hành động quyết đoán thì có thể nhanh chóng lấy lại được toàn bộ số tiền gốc của mình và kiếm được rất nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 16h06 phút chiều nay ngày (4/12/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão biết cách đi một bước và nhìn thấy ba bước, học hỏi từ các bậc thầy và kiếm được nhiều tiền.

Tình duyên: Đừng lúc nào cũng ru rú trong nhà một mình, hãy tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn, quen biết nhiều người khác giới hơn thì việc thoát khỏi tình trạng độc thân sẽ dễ dàng hơn.

Công việc: Đừng xấu hổ khi hỏi người khác, không ngừng học hỏi, thường xuyên giao tiếp với các nhà lãnh đạo sẽ học hỏi được nhiều điều quý giá và phát triển bản thân nhanh hơn.

Tài lộc: Có được rất nhiều cơ hội kiếm tiền đầu tay, biết hành động quyết đoán thì có thể nhanh chóng lấy lại được toàn bộ số tiền gốc của mình và kiếm được rất nhiều tiền.

Sức khỏe: Cần uống nhiều nước hơn, đừng để khi khát rồi mới uống.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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