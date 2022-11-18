Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022) 3 con giáp ra đường gặp quý nhân "Thần Tài trao lộc" 95% làm ăn thắng lớn, đặc đâu trúng đó, đột ngột đổi đời.

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 07:14

Vận trình khởi sắc may mắn trong chiều ngày (20/11/2022) 3 con giáp đón nhận nhiều tin hỷ từ tài chính đến công việc. Cục diện Tam Hợp nâng đỡ hoá dữ thành lành, giàu sang khá khẩm.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022) 3 con giáp ra đường gặp quý nhân 'Thần Tài trao lộc' 95% làm ăn thắng lớn, đặc đâu trúng đó, đột ngột đổi đời. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022) trình công việc của tuổi Tỵ khá thuận lợi. Cục diện Tam hợp giúp con giáp này hoàn thành công việc theo đúng tiến độ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022) trình công việc của tuổi Tỵ khá thuận lợi. Cục diện Tam hợp giúp con giáp này hoàn thành công việc theo đúng tiến độ. Hơn thế, bạn còn có thời gian để xem xét và đánh giá những công việc trong thời gian trước để tìm giải pháp tối ưu tốt nhất.

Tài vận: Vận trình tài lộc tiêu tốn. Con giáp này phải mất khoản tiền khá lớn để triển khai một dự án mà bản thân ấp ủ từ lâu nên tài chính bị ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng, chỉ cần bạn chủ động tìm kiếm đối tác sẽ nhanh chóng bù lại khoản tiền đã bị hao hụt.

Tình cảm: Vận trình tình duyên kém sắc. Ngũ hành tương xung khiến đôi bên thường xuyên tranh cãi và chiến tranh lạnh với nhau. Nếu tiếp tục tình trạng này, cả hai sẽ dần trở nên xa cách và không thể duy trì mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 19h

Con số may mắn: 58, 98

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022) 3 con giáp ra đường gặp quý nhân 'Thần Tài trao lộc' 95% làm ăn thắng lớn, đặc đâu trúng đó, đột ngột đổi đời. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022). Nhờ Thiên Ấn tác động, người tuổi Thân có thể đạt được thành tích khả quan trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022). Nhờ Thiên Ấn tác động, người tuổi Thân có thể đạt được thành tích khả quan trong sự nghiệp. Những kết quả này đủ để giúp bạn được cấp trên công nhận. Đó cũng là nền tảng vững chắc giúp con giáp này được thăng chức hoặc tăng lương trong thời gian tới. Con đường công danh những ngày cuối năm của bạn rất thông thuận. 

Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính cũng rất dư dả. Dù là khoản thu nhập chính hay phụ của Thân đều đổ về túi đều đặn. Dù vậy, bạn cũng không nên tiêu pha quá đà. Tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt, chính vì vậy bạn cần học cách tiết kiệm hơn.

Ngày ngũ hành Kim vượng nên tình hình sức khỏe của Thân có chút sa sút. Bên cạnh vấn đề do thay đổi thời tiết, nguyên nhân phần lớn vì bạn quá tham công tiếc việc. Bạn nên cân bằng thời gian công việc và nghỉ ngơi, phải giữ cho bản thân khỏe mạnh thì mới có tinh thần tỉnh táo mà làm việc được.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 81, 93

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022) 3 con giáp ra đường gặp quý nhân 'Thần Tài trao lộc' 95% làm ăn thắng lớn, đặc đâu trúng đó, đột ngột đổi đời. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu biết cách quản lý tiền bạc, sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan, càng ngày càng tiết kiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 15h15 phút chiều ngày (20/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu biết cách quản lý tiền bạc, sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan, càng ngày càng tiết kiệm.

Tình duyên: Hôm nay sẽ có duyên nhất định với người khác giới, dễ gặp được người khác phái mình thích, có thêm nhiều chỗ thân thiết, nhưng cũng cần một số tiền nhất định mới có thể thành công.

Công việc: Có thể nhận được sự quan tâm của quý nhân, có thể giải quyết các vấn đề trong công việc bằng tài năng của mình, nhưng bạn cũng cần phải làm việc chăm chỉ để giành lấy cơ hội.

Tài lộc: Vận tài lộc hôm nay thể hiện trong cuộc sống, dễ có cơ hội nâng cao phúc lợi, bản thân cần tích cực phấn đấu, không nên chểnh mảng.

Sức khỏe: Dễ mệt mỏi, suy nghĩ nhiều dẫn đến mất ngủ. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 80, 99

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) 3 con giáp "Đón nhận tin hỷ" thần tài đến nhà, ra đường gặp quý nhân, sung túc giàu sang không ai bằng.

Tử vi dự báo đúng 20h20 phút tối ngày (20/11/2022) 3 con giáp "Đón nhận tin hỷ" thần tài đến nhà, ra đường gặp quý nhân, sung túc giàu sang không ai bằng.

Vận trình trong tối ngày (20/11/2022 ) 3 con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui từ tài chính đến công việc, thuận lợi muôn đường.

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