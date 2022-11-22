Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Đại Cát Đại Lợi". Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, sự nghiệp thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 09:26

Vận trình đầy khởi sắc vào sáng ngày (21/11/2022) 3 con giáp đón nhận nhiều tình vui về tài chính, công việc.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022) 3 con giáp đón nhận 'Đại Cát Đại Lợi'. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, sự nghiệp thịnh vượng - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Sửu nhiều thành tựu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Sửu nhiều thành tựu. Con giáp này làm việc chăm chỉ, quyết đoán và luôn hoàn thành tốt những chỉ tiêu đề ra. Điều này giúp bạn ghi điểm trong lòng cấp trên và nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, một vài người khác tỏ ra không hài lòng và muốn đối đầu với bản mệnh.

Tài vận: Vận trình tài lộc có khó khăn. Thất Sát hung tinh xuất hiện khiến bạn phải chi tiêu rất nhiều cho những dự án quan trọng. Ngoài ra, bản mệnh còn có chút rắc rối trong ký kết hợp đồng khi nhiều điều khoản không thể thống nhất và phải điều chỉnh nhiều lần.

Tình cảm: Vận trình tình duyên tĩnh lặng. Những cặp đôi không cảm nhận được sự phát triển trong mối quan hệ do cả hai không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Trong khi đó, những bạn còn độc thân đang tập trung cho những dự án riêng để phát triển bản thân và không muốn bị chi phối bởi chuyện tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 76, 88

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022) 3 con giáp đón nhận 'Đại Cát Đại Lợi'. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, sự nghiệp thịnh vượng - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022). Người tuổi Dần sẽ phải đấu tranh và cố gắng khá nhiều trong tuần này bởi thành công không đến với bạn một cách dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022). Người tuổi Dần sẽ phải đấu tranh và cố gắng khá nhiều trong tuần này bởi thành công không đến với bạn một cách dễ dàng. Bạn không nhận được sự thấu hiểu của mọi người xung quanh nên việc gì cũng phải tự lực cánh sinh, không có ai giúp đỡ.

Tình hình tài lộc có điểm sáng vào giữa tuần, khi những khoản đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận. Tuy nhiên, khi cầm tiền trong tay, bạn cần chú ý giữ gìn thật cẩn thận, không để bị lừa lọc hoặc phải dùng để giải quyết những tranh chấp, kiện tụng chốn quan trường.

Phương diện tình cảm cũng không có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Nếu còn độc thân, bạn tỏ ra khá bị động trong các mối quan hệ, thích ai cũng không dám tiếp cận. Nếu không có hành động dứt khoát hơn, mối quan hệ đôi bên sẽ mãi giậm chân tại chỗ.

Căn cứ tử vi hàng ngày,  sao Thiên Cẩu cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì nên đi khám chữa ngay.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 19h

Con số may mắn: 58, 79

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022) 3 con giáp đón nhận 'Đại Cát Đại Lợi'. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, sự nghiệp thịnh vượng - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu các mối quan hệ sẽ được chuyển đổi thành tiền lãi đầu tư, thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu các mối quan hệ sẽ được chuyển đổi thành tiền lãi đầu tư, thịnh vượng.

Tình duyên: Người độc thân khó có cơ hội gặp gỡ người khác giới, muốn thoát khỏi tình trạng độc thân thì phải chờ thời cơ;

Công việc: Vận trình sự nghiệp rất tốt, nếu có thể nhìn nhận tình hình hiện tại và tìm ra phương hướng phát triển trong tương lai thì dự kiến ​​sẽ nhận được tin vui, thăng tiến trong công việc.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay không tệ, hanh thông, cơ hội dễ dàng nhìn thấy, thích hợp mở rộng quan hệ, khai thông thị trường.

Sức khỏe: Bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 13h

Con số may mắn: 24, 60

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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