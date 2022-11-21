Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (22/11/2022) 3 con giáp ra gặp "Thực Thần nâng đỡ, kinh doanh vượng phát" công việc ăn nên làm ra, khách đến liên miên, tiền tài chất đóng.

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (22/11/2022) vận trình sự nghiệp có thành tựu mới. Con giáp này có khả năng giao tiếp tốt nên được lòng nhiều người và sự tín nhiệm

Tài vận: Vận trình tài lộc không thay đổi. Bản mệnh vẫn duy trì các khoản thu nhập ổn định và đảm bảo các nhu cầu chi tiêu thiết yếu. Tuy nhiên, nếu để thật sự dư dả thì chỉ với khoản thu hiện tại thì không thể. Con giáp này nên tìm kiếm những cơ hội việc làm mới để cải thiện tài chính cá nhân.

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (22/11/2022) vận trình sự nghiệp có thành tựu mới. Con giáp này có khả năng giao tiếp tốt nên được lòng nhiều người và sự tín nhiệm của cấp trên. Với tài năng ứng xử khéo léo đã không ít lần bạn mang về nhiều hợp đồng béo bở cho doanh nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình duyên khá tốt. Đối phương dành cho bạn sự quan tâm và yêu thương sâu sắc. Tuy nhiên, họ là người không dễ dàng nói ra những suy nghĩ bên trong mình, việc họ yêu bạn như thế nào chỉ có thể cảm nhận thông qua hành động.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 18h

Con số may mắn: 37, 49

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (22/11/2022). Phương diện tài lộc của tuổi Tuất khá hanh thông trong ngày Thực Thần nâng đỡ. Làm ăn kinh doanh sẽ có nhiều điều suôn sẻ bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (22/11/2022). Phương diện tài lộc của tuổi Tuất khá hanh thông trong ngày Thực Thần nâng đỡ. Làm ăn kinh doanh sẽ có nhiều điều suôn sẻ bất ngờ. Nếu bạn có việc cần cầu tài hay khai trương, mở cửa hàng thì nên tận dụng lúc cát khí tăng cao để dễ thành công hơn.

Dù có cơ hội phát tài nhưng bạn vẫn nên thận trọng trong chuyện chi tiêu sao cho hợp lý. Bằng không bao công sức vất vả gây dựng từ trước đó sẽ đổ sông đổ bể khi tiền bạc hao hụt nhanh chóng. Bạn cũng nên học cách nhìn người tinh tường nếu có việc cần hợp tác kẻo giao trứng cho ác, hãy luôn có sự đề phòng cần thiết.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ diễn ra đều đều. Các cặp đôi không có nhiều điểm mới, đôi khi con giáp này cảm thấy khá nhàm chán vì mối quan hệ của mình cứ mãi như vậy. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội để cải thiện tình hình hiện tại khi nhân duyên chưa đủ để mang may mắn tới cho bạn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 19h

Con số may mắn: 11, 23

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế khá tốt, cảm giác an yên thoải mái. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 10h10 phút sáng ngày (22/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế khá tốt, cảm giác an yên thoải mái.

Tình duyên: Tình cảm đang nóng lên, thích hợp nhất để hẹn hò, hãy nhanh chóng đặt lịch hẹn với người mình thích, mối quan hệ sẽ tiến xa hơn.

Công việc: Tương đối nhàn nhã, không có khối lượng công việc nặng nề và cũng không có sự việc đột ngột khiến bạn cảm thấy hụt hẫng.

Tài lộc: Có thể kiếm được chút tài lộc nhỏ, nếu dư giả cũng có thể cân nhắc đầu tư quản lý tài chính hoặc mua bất động sản để duy trì và gia tăng giá trị.

Sức khỏe: Hư hao, chế độ ăn uống mất cân bằng dinh dưỡng.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 26, 39

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