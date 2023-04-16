Tử vi dự báo ngày mai, thứ Hai (17/4/2023), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, phúc khí dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, số đỏ nhất bảng

Tử vi hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần dễ nổi nóng, có những phát ngôn làm tổn thương đến người khác.

Công việc: Biểu hiện ở mức trung bình, công việc nếu không nỗ lực, cố gắng thì kết quả nhận được rất tệ.

Tài lộc: Cần tiết kiệm tiền đến cuối tháng, dễ vay mượn.

Sức khỏe: Ngồi ô tô nhớ thắt dây an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho hay từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, cuộc sống của tuổi Dậu khá ổn định, không có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, do mọi việc diễn ra đều đều, quen thuộc nên đôi khi cũng khiến bản mệnh cảm thấy khá nhàm chán, không tìm ra động lực để cố gắng.

Công việc không có quá nhiều thách thức, tuy mặt tốt là bản mệnh không phải suy nghĩ quá nhiều nhưng đồng thời nó cũng sẽ khiến bản mệnh dần đánh mất niềm hăng hái. Muốn cải thiện tình hình này, tuổi Dậu có thể chủ động tìm kiếm những điều thú vị và khám phá thêm những điều khác biệt.

Về tài lộc, đầu tuần mọi thứ không có quá nhiều thay đổi. Phải đợi tới cuối tuần, vận tài chính mới có dấu hiệu khởi sắc khá rõ. Khi đó, con giáp này có thể kiếm tiền từ nhiều lĩnh vực, thu nhập tăng tiến nhanh chóng.

Đặc biệt, vận trình tình cảm của bản mệnh vô cùng thăng hoa. Hai người có được sự thấu hiểu và đồng cảm lẫn nhau, hơn nữa, bản mệnh cũng luôn có được sự ủng hộ vô điều kiện của đối phương trong mọi quyết định của cuộc đời. Mối quan hệ giữa cả hai sắp đơm hoa kết trái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão công việc đang ở thời gian lênh đênh, chưa có định hướng rõ ràng.

Công việc: Công việc người tuổi Mão cần phải xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân, đừng mãi lênh đênh không xác định được định hướng cho tương lai.

Tình duyên: Người độc thân cố chấp níu giữ mối quan hệ không hạnh phúc, lụy tình người cũ, từ chối nhiều mối quan hệ tốt.

Tài lộc: Tiền bạc đủ chi tiêu, nên điều tiết tiền sinh hoạt hợp lý.

Sức khỏe: Ăn uống là việc hết sức quan trọng, cần chú ý khẩu phần mỗi bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm