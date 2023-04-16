Tử vi vui hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu lao động chăm chỉ, nhận được phần thưởng tương xứng với công sức bỏ ra.

Tình duyên: Xảy ra chút mâu thuẫn giữa bạn và đối phương về vấn đề tiền bạc.

Công việc: Trong công việc hôm nay người tuổi Sửu được đánh giá tích cực từ sếp, có nhiều phản hồi tốt từ khách hàng.

Tài lộc: Làm ra có của để dành dụm, biết tiết kiệm tiền bạc vất vả kiếm được.

Sức khỏe: Đi làm nhớ mang theo áo mưa, dính mưa dễ cảm lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới từ ngày 17/4 đến 23/4/2023 của 12 con giáp, vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất diễn ra khá trôi chảy. Chính vì vậy con giáp này không gặp phải bất cứ trở ngại hay khó khăn nào trong quá trình thực hiện những kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn theo sát, vẫn có tiểu nhân luôn ganh ghét, đố kị với những điều bản mệnh làm được nên cố tình gây cản trở, làm chậm bước tiến của con giáp này. Tốt nhất tuổi Tuất nên thận trọng hơn với những mối quan hệ xung quanh mình ở nơi làm việc.

Thêm vào đó, tài lộc sa sút khá mạnh do vậy đầu tư ở thời điểm này không phải quyết định khôn ngoan. Con giáp này cũng nên chuẩn bị sẵn phương án rủi ro có thể xảy ra và cách giải quyết vấn đề kịp thời chứ đừng để sự việc trôi đi mà không có một hành động nào.

Vận trình tình duyên cũng không được may mắn, bản mệnh dường như không còn tâm trí nào để vào chuyện yêu đương, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp cá nhân và không bị ai làm phiền. Vợ chồng xảy ra nhiều bất đồng mâu thuẫn không chỉ vì con cái mà cả tiền bạc nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay có lộc ăn uống từ gia đình.

Công việc: Công việc người tuổi Tý chưa gặp nhiều thuận lợi, dự án còn đang ở chế độ chờ duyệt. .

Tình duyên: Người tuổi Tý độc thân tìm kiếm nhiều cơ hội để có thể tìm hiểu và muốn trải nghiệm tình yêu thêm phần sâu sắc.

Tài lộc: Tài lộc chưa đến, cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa, hôm nay có lộc ăn uống từ gia đình tổ chức.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, thường xuyên trau dồi kiến thức dinh dưỡng mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm