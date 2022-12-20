Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc, làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 21:21

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, 3 con giáp này làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc, làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà.

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có khả năng tập trung cao độ và cháy hết mình trong thời điểm cuối tháng 10 này. Bạn làm việc có quy trình rõ ràng, kế hoạch đầu cuối chuẩn chỉnh nên dễ chiếm được lòng tin của lãnh đạo. Chính hiệu suất công việc mà bạn tạo ra sẽ mở ra cho bạn cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. 

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, là thời điểm vượng nhất trong tháng của bản mệnh. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn. 

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc, làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này mà con giáp này hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu, chi trả cho những kế hoạch mua sắm bạn đề ra trước đó. 

Phương diện tình cảm cũng vượng vận đào hoa mà mở ra những bước tiến triển hoàn toàn mới, các cặp đôi hòa thuận, yêu thương gắn bó khăng khít. Với người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được mảnh ghép còn lại của mình sau khoảng thời gian cô đơn, trông ngóng đợi chờ.

Tuổi Thìn

Mang mệnh “Rồng trong thiên hạ”, người tuổi Thìn dù gặp khó khăn, thử thách thế nào cũng sẽ xuất sắc vượt qua nhờ bản lĩnh và tài trí nổi bật. Sở hữu trí thông minh trời cho, có sự tháo vát, tài giỏi, dễ gặt hái được thành công vang dội. Thế nhưng, trong nhiều giai đoạn, vận may lại không mỉm cười với con giáp này, khiến họ chỉ có thể duy trì cuộc sống bình thường, không thể tiến lên về phía trước.

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc, làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, người tuổi Thìn có gặp may mắn nhưng không nhiều, chưa đủ tạo nên bước ngoặt đổi. Thế nhưng, ngày 22/12/2022, con giáp này sẽ nhận lại được toàn bộ phúc khí, chẳng những sự nghiệp có chuyển biến mới mẻ, công việc thăng hoa mà tài chính, kinh tế cũng có sự bùng nổ rõ rệt. Mọi việc kinh doanh, buôn bán nếu có đều sẽ thu về lợi nhuận ấn tượng, thành tích công việc xuất sắc kéo theo đề xuất thăng chức, tăng lương. 

Tuổi Ngọ

Tin vui về tình duyên sẽ tới với người tuổi Ngọ trong tuần này. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của riêng mình. Bạn có cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng để lại nhiều ấn tượng khó phai, hãy mau chóng tìm cách kéo gần mối quan hệ giữa đôi bên nhé.

Tử vi ngày 22/12/2022, với các cặp vợ chồng, tình cảm đôi bên thuận hòa, thắm thiết, gia đạo an yên. Trải qua nhiều biến cố, bạn biết ai mới là người thực sự yêu thương và bao dung cho những sai lầm của mình nên càng cố gắng gìn giữ hạnh phúc quý giá.

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc, làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tài vận của con giáp may mắn tuần này cũng càng ngày càng đi lên. Tuần này có khá nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn hãy nắm bắt thời cơ và mạnh mẽ thử sức, chỉ cần chuyên tâm, chắc chắn là bạn sẽ sớm nhận về quả ngọt xứng đáng.

Về công việc, mặc dù vẫn có không ít khó khăn và thử thách mà bạn buộc phải vượt qua, nhưng với ý chí quyết tâm cao độ, bạn hoàn toàn có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Bạn không những vượt lên chính mình mà còn trở thành tấm gương sáng cho người khác noi theo.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần này (23, 24, 25/12), GIA TĂNG TÀI LỘC, 3 con giáp đại phú đại quý, nhận cơ may trúng số độc đắc, hốt bạc hốt vàng, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần này (23, 24, 25/12), GIA TĂNG TÀI LỘC, 3 con giáp đại phú đại quý, nhận cơ may trúng số độc đắc, hốt bạc hốt vàng, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu

Tử vi cho biết, Top 3 con giáp đại phú đại quý, nhận cơ may trúng số độc đắc, hốt bạc hốt vàng, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu trong 3 ngày cuối tuần này (23, 24, 25/12).

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