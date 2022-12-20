Trong số những con giáp, tuổi Thìn là những người được trời ban cho số mệnh giàu có phú quý. Tuy nhiên, điều đó lại đến muộn hơn so với những con giáp khác. Tuổi Thìn có tính cách độc lập, tự chủ, họ hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì và luôn cẩn trọng với mọi thứ, không muốn có sơ suất không đáng có.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần này (23, 24, 25/12), tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống thật sự bước sang một trang mới giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, từ giờ đến lúc cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình để làm giàu, tạo dựng cuộc sống viên mãn.

Bên cạnh đó, đa số tuổi Thìn đều là những người thông minh, và họ sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra của cải vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong năm 2022 này, vận may của tuổi Thìn đến hơi muộn, phải đến gần cuối năm mọi thứ mới thật sự bùng nổ.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, có bản lĩnh và tràn đầy ý chí làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi, Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu “nứt đố đổ vách” khiến ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần này (23, 24, 25/12), con giáp tài năng này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Làm gì cũng thành công, thu về món lãi cực lớn nên Tuất muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến với tính cách thận trọng. Khi làm bất cứ việc gì, bạn thường tính toán rất kỹ rồi mới quyết định. Chính vì thế, con giáp này chỉ đón nhận cơ hội khi biết mình chắc chắn sẽ thành công. Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần này (23, 24, 25/12),sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước tiến vượt bậc.

Ảnh minh họa: Internet

Nâng suất lao động tăng cao cùng những sáng kiến trong công việc của bạn được áp dụng. Bạn được cấp trên đánh giá cao, khen thưởng. Người tuổi Dậu làm kinh doanh thì sẽ nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác làm ăn. Hãy xem xét, cân nhắc thật kỹ trước khi nhận lời.

Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi có cặp thì nhân duyên thêm mặn nồng, hạnh phúc. Những người mới bước qua nỗi đau tình duyên tan vỡ sẽ mau chóng lấy lại tinh thần và sớm tìm được người phù hợp hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.