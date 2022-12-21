Dự đoán tử vi ngày mới 22/12/2022, 3 con giáp may mắn hơn người, tình tiền đỏ rực, trúng số bất ngờ, đời lên trang mới, nhận phúc lộc của Tổ Tiên, tiền bạc ào ạc đổ về túi

Tử vi dự báo ngày mới 22/12/2022, 3 con giáp này trúng số bất ngờ, đời lên trang mới, nhận phúc lộc của Tổ Tiên, tiền bạc ào ạc đổ về túi.
- Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 21/12/2022, Thần Tài "nổ hủ" tài lộc, 3 con giáp hốt sạch của thiên hạ, trúng số độc đắc, két sắt bung cửa vì tiền ngập tràn, đổi đời trong chớp mắt, tiền vàng rủng rỉnh
- Thần Tài “chiếu cố”, 3 con giáp tài lộc chói ngời, đổi vận đổi đời, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng ra tiền trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12)
Tuổi Ngọ
Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ vốn là người tinh tế và nhiệt tình với những người xung quanh nên nhận được không ít tình cảm từ mọi người, nên khi họ làm gì đều nhận được sự đồng thuận.
Là một trong những con giáp may mắn nhất ngày mới 22/12/2022, mọi công việc của bạn dần tiến triển thuận lợi, gặt hái được thành tựu như ý. Với bạn dường như rắc rối ít khi xuất hiện trên con đường lập nghiệp, đồng thời trên con đường ấy có rất nhiều người giúp đỡ, nguyện đồng hành cùng bạn không một chút do dự nào. Định được hướng đi rõ ràng cùng đầy đủ năng lực, con giáp này chắc chắn sẽ là một trong số những con giáp chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp, thành công nối tiếp thành công.
Tuổi Tuất
Tử vi ngày mới 22/12/2022, những người tuổi Tuất rất quyết đoán và gặp nhiều may mắn, họ có rất nhiều cơ hội trong những ngày này, ăn nói dễ nghe, ứng xử suôn sẻ, mọi việc suôn sẻ, không quá ham danh lợi, họ sẽ chủ động tới cửa, được Thần Tài chiếu cố, cuối năm được quý nhân phù trợ, cứu nguy, năng lực trong cuộc sống ngày càng mạnh mẽ, cũng dần dần thăng tiến, tuần tới tài lộc hanh thông, ngày càng hanh thông.
Tuổi Dần
Dự đoán tử vi ngày mới 22/12/2022, sự chủ động của những người tuổi Dần sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.
Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.