Thần Tài “chiếu cố”, 3 con giáp tài lộc chói ngời, đổi vận đổi đời, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng ra tiền trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12)

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 06:44

Tử vi dự báo trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12), 3 con giáp dưới đây may mắn hđi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng ra tiền.

Tuổi Hợi

Tử vi trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12), tuổi Hợi cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội trước mắt mình bởi bạn được Tài Tinh chiếu mệnh, tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Ngày trước, tuổi Hợi thường không muốn làm điều mà bản thân không hài lòng, nhưng qua năm mới đều là cơ hội giúp tuổi Hợi thăng hoa nên đừng kén chọn nhé, nếu may mắn thì tình tiền sẽ viên mãn trọn vẹn.

Thần Tài “chiếu cố”, 3 con giáp tài lộc chói ngời, đổi vận đổi đời, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng ra tiền trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 10 ngày dịp cuối năm (22/12 – 31/12) là giai đoạn hoàng kim trong đời tuổi Hợi, vì vậy cần phải chủ động nắm bắt mọi thứ, nên hoan hỉ đón nhận mọi lời mời hợp tác. Trong tương lai, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, cuộc sống trở nên vẹn toàn ngoài mong đợi nếu biết nắm bắt tốt cơ hội. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của bạn kéo dài li

Tuổi Sửu

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Sửu có một ngày làm việc vất vả. Bạn không những phải hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mà còn phải giải quyết những công việc do bị người khác liên lụy.

Tuy nhiên, con giáp này không nên bắt mình phải chịu những áp lực quá nặng nề. Dù sao thì bạn cũng hãy biết tự lượng sức mình, nếu công việc quá khó khăn, bạn nên lên tiếng nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, chớ nên chịu đựng một mình.

Thần Tài “chiếu cố”, 3 con giáp tài lộc chói ngời, đổi vận đổi đời, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng ra tiền trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12) Hỏa sinh Thổ, may mắn là mối quan hệ giữa bạn và nửa kia rất hài hòa. Hai người thường dành cho nhau những lời quan tâm hỏi han ngọt ngào, nhờ đó mà cùng nhau vượt qua được khó khăn, thách thức.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Thần Tài “chiếu cố”, 3 con giáp tài lộc chói ngời, đổi vận đổi đời, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng ra tiền trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 10 ngày cuối năm (22/12 – 31/12) cho biết tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Đặc biệt, con giáp này cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc.

Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc, làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc, làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà

Tử vi dự báo ngày 22/12/2022, 3 con giáp này làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc, làm ăn một vốn bốn lời, tiền của rủ nhau ập vào nhà.

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