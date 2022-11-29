Tài vận: Vận trình tài lộc thăng hoa. Con giáp này nhận được nhiều hợp đồng giá trị cao với nhiều nguồn tiền liên tục về túi. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn thời gian qua.

Tử vi dự báo đúng 10h02 phút ngày (30/11/2022) cho thấy tuổi Hợi có nhiều tin tức bất ngờ. Bản mệnh đã rất nỗ lực và vượt qua nhiều lời phản đối để theo đuổi đam mê của mình. Đến nay, bạn đã nhận được nhiều thành quả vượt ngoài sự mong đợi và khiến mọi người phải thay đổi cách nhìn nhận về bạn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ấm áp. Bạn cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm hết mực của đối phương dành cho mình. Cả hai luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho nhau dù mỗi người đều khá bận rộn với công việc của mình. Điều này giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Tử vi dự báo đúng 10h02 phút ngày (30/11/2022) Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thìn may mắn có sự dìu dắt của quý nhân, làm gì cũng sẽ đạt kết quả khả quan. Người này không chỉ cho bạn lời khuyên chính xác mà còn tương trợ nên bạn chẳng cần phải động tay quá nhiều. Bản mệnh cứ yên tâm tận hưởng một ngày thong dong nhàn nhã, làm gì cũng tốt đẹp.

Thế nhưng Thìn cũng không nên vì thế mà sinh ỷ lại vào quý nhân quá nhiều. Chủ yếu vẫn phải là công sức bạn bỏ ra thì kết quả mới lâu bền. Thời gian này, bạn nên tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức để trau dồi bản thân bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người giúp đỡ thế đâu.

Thổ sinh Kim, đường tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ đào hoa nở rộ. Con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái bởi chính sự duyên dáng và tinh tế của mình. Tình cảm chân thành rồi sẽ được người ấy đón nhận mà thôi. Các cặp đôi thì ngày càng thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn, mối quan hệ rất bền chặt.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo đúng 10h02 phút ngày (30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế khá tốt, cảm giác an yên thoải mái.

Tình duyên: Tình cảm đang nóng lên, thích hợp nhất để hẹn hò, hãy nhanh chóng đặt lịch hẹn với người mình thích, mối quan hệ sẽ tiến xa hơn.

Công việc: Tương đối nhàn nhã, không có khối lượng công việc nặng nề và cũng không có sự việc đột ngột khiến bạn cảm thấy hụt hẫng.

Tài lộc: Có thể kiếm được chút tài lộc nhỏ, nếu dư giả cũng có thể cân nhắc đầu tư quản lý tài chính hoặc mua bất động sản để duy trì và gia tăng giá trị.

Sức khỏe: Hư hao, chế độ ăn uống mất cân bằng dinh dưỡng.

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