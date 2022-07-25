Tử vi đầu tuần, Thứ 2 ngày 25/7/2022: TOP 3 con giáp gặp vận đỏ, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, vận trình tài lộc đột phá, sự nghiệp thăng tiến ào ào

Thần Tài yêu thương, thần may mắn phù hộ nên công việc kinh doanh của con giáp tuổi Mùi trong thời điểm này vô cùng hồng phát, mua may bán đắt, có thêm không ít khách hàng và hợp đồng mới.

Thời gian này (25/7), vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Mùi, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Đây chính là thời điểm tam hỷ lâm môn của con giáp tuổi Mùi.

Thời gian đầu tuần, thứ 2 ngày 25/7, người tuổi Sửu sẽ đón nhận được những cơ hội phát tài và đặc biệt các khoản đầu tư trước đây đã đến thời điểm thu lợi nhuận. Thu nhập của con giáp này cứ thế tăng lên không ngừng.

Đây là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Người tuổi này thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Thời gian này, tuổi Mùi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Được thần Tài điểm mặt chỉ tên và có cát tinh Phúc Đức chấn tọa trong cung Tài Bạch, con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc ngày càng thuận buồm xuôi gió, có thể có được vị trí cao hơn, thu nhập cũng bùng nổ, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp Sửu thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Thời gian đầu tuần, thứ 2 ngày 25/7, người tuổi Sửu sẽ đón nhận được những cơ hội phát tài và đặc biệt các khoản đầu tư trước đây đã đến thời điểm thu lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thứ 2 đầu tuần này, do có quý nhân chống lưng nên sự nghiệp của người tuổi Tuất đi lên như diều gặp gió, đạt được nhiều thành công lớn trong công việc do đó tiền bạc không phải là vấn đề đáng phải lưu tâm của con giáp này.

Bên cạnh đó, vận may liên tiếp kéo đến với con giáp tuổi Tuất. Người tuổi này làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, đi đến đâu cũng có được cơ hội kiếm tiền chính vì thế cuộc sống ngày một sung túc, giàu sang.

Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Đây chính là thời điểm tuổi Tuất như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp.

Thứ 2 đầu tuần này, do có quý nhân chống lưng nên sự nghiệp của người tuổi Tuất đi lên như diều gặp gió, đạt được nhiều thành công lớn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.